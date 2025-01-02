Протеже Усика установил личный рекорд в рейтинге WBA

В обновленной версии, обнародованной 2 января, 27-летний боксер расположился на 10-й строчке в своей весовой категории. В предыдущем варианте он был 11-м. Подняться позволила победа над французом Диланом Колином в андеркарде реванша Усик - Фьюри 2 в аравийском Эр-Рияде 21 декабря 2024 года.

Прогресс, на первый взгляд, незначительный. Однако топ-10 - это уже немного другой статус, который позволяет участвовать в более конкурентных поединках с более сильными соперниками. И, в конце концов, строить планы на возможный чемпионский поединок.

Сейчас титулом чемпиона мира по версии WBA в полутяжелом дивизионе владеет россиянин с канадским паспортом Артур Бетербиев. Лапин - является обладателем поясов WBA Intercontinental и IBF International.

Помимо Лапина в топ-списках ассоциации значатся еще два украинца. 28-летний Карен Чухаджян вернулся в рейтинг WBA и получил 9-ю позицию в полусреднем дивизионе. Киевлянин в 2020 году завоевал титул WBA International. Но потом переориентировался на другую организацию - Международную боксерскую федерацию (IBF). Дважды дрался за титул чемпиона IBF с американцем Джароном Эннисом и в обоих поединках уступил.

Среди бойцов легчайшего веса под 5-м номером - Артур Далакян. 37-летний боксер из Днепра на протяжении шести лет (2018-2024) удерживал пояс WBA в легчайшем весе. Однако в январе прошлого года потерял его, уступив в Токио японцу Сейго Акуи. С тех пор Далакян на ринг не выходил.

Кто такой Даниэль Лапин

Родился 18 июня 1997 года в польском Вроцлаве, рос в Крыму. Сын заслуженного тренера Украины по боксу Сергея Лапина.

Провел почти 300 поединков на любительском ринге, однако серьезных титулов не имел. 1 августа 2020 года дебютировал в профессионалах. Является боксером компании Александра Усика - Usyk17 Pomotions. Последние поединки проводил в связке с чемпионом хевивейта.

18 мая 2024 года в андеркарде первого противостояния Усик - Фьюри, победил португальца Октавиу Пудивитра и завоевал вакантный титул WBA Continental. А во время реванша 21 декабря - успешно защитил его, добавив вакантный титул IBF International.

Всего на профессиональном уровне провел 11 боев. Все завершил в свою пользу. В четырех поединках победил нокаутом.