Протеже Усика встановив особистий рекорд у рейтингу WBA

У оновленій версії, оприлюдненій 2 січня, 27-річний боксер розташувався на 10-й сходинці в своїй ваговій категорії. У попередньому варіанті він був 11-м. Піднятися дозволила перемога над французом Діланом Коліном у андеркарді реваншу Усик – Ф'юрі 2 в аравійському Ер-Ріяді 21 грудня 2024 року.

Прогрес, на перший погляд, незначний. Проте топ-10 – це вже трохи інший статус, який дозволяє брати участь в більш конкурентних поєдинках з сильнішими суперниками. І, зрештою, будувати плани на можливий чемпіонський поєдинок.

Зараз титулом чемпіона світу за версією WBA в напівважкому дивізіоні володіє росіянин з канадським паспортом Артур Бетербієв. Лапін – є володарем поясів WBA Intercontinental та IBF International.

Крім Лапіна в топ-списках асоціації значаться ще два українці. 28-річний Карен Чухаджян повернувся до рейтингу WBA та отримав 9-ту позицію в напівсередньому дивізіоні. Киянин у 2020 році завоював титул WBA International. Але потім переорієнтувався на іншу організацію – Міжнародну боксерську федерацію (IBF). Двічі бився за титул чемпіона IBF з американцем Джароном Еннісом і в обох поєдинках поступився.

Серед бійців найлегшої ваги під 5-м номером – Артур Далакян. 37-річний боксер з Дніпра протягом шести років (2018-2024) утримував пояс WBA в найлегшій вазі. Проте в січні минулого року втратив його, поступившись у Токіо японцю Сейго Акуї. З того часу Далакян на ринг не виходив.

Хто такий Даніель Лапін

Народився 18 червня 1997 року в польському Вроцлаві, ріс у Криму. Син заслуженого тренера України з боксу Сергія Лапіна.

Провів майже 300 поєдинків на аматорському ринзі, проте серйозних титулів не мав. 1 серпня 2020 року дебютував у професіоналах. Є боксером компанії Олександра Усика – Usyk17 Pomotions. Останні поєдинки проводив у зв'язці з чемпіоном хевівейту.

18 травня 2024 року в андеркарді першого протистояння Усик – Ф'юрі, переміг португальця Октавіу Пудівітра та завоював вакантний титул WBA Continental. А під час реваншу 21 грудня – успішно захистив його, додавши вакантний титул IBF International.

Усього на професіональному рівні провів 11 боїв. Усі завершив на свою користь. У чотирьох поєдинках переміг нокаутом.