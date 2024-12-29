Украинец после победы в андеркарде Усик - Фьюри пробился в топ-10 рейтинга WBO

Всемирная боксерская организация (WBO) обновила рейтинги во всех весовых категориях. Изменения коснулись и украинских боксеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации .

Главный прогресс показал отечественный представитель в первом среднем весе Сергей Богачук (25-2, 24 КО), который ворвался в топ-10. В предыдущей версии украинец находился на 14-й строчке, а теперь поднялся на 8-ю.

Это стало возможным благодаря победе Богачука в последнем поединке. В рамках боксерского вечера Усик - Фьюри 2 он в 6-м раунде техническим нокаутом одолел британца Ишмаэля Дэвиса.

Среди представителей нашего государства отметим и Арнольда Хегая (22-1-1, 14 КО). Боксер полулегкой категории с 3-й строчки поднялся на 2-ю. Это делает его одним из претендентов на чемпионский поединок. Титулом WBO в данном весе владеет мексиканец Рафаэль Эспиноса.

Что касается других отечественный бойцов в списках WBO, то Арам Фаниян (25-2, 6 KO) в первой полусредней категории опустился с 4-го места на 6-е. А Александр Гвоздик (20-2, 16 КО) - сохранил за собой 10-ю строчку в полутяжелом весе.

Украина имеет двух чемпионов мира по версии Всемирной боксерской организации. Это Александр Усик (23-0, 14 КО) - в супертяжелом весе и Денис Беринчик (19-0, 9 КО) - в легком.