Українець після перемоги в андеркарді Усик – Ф'юрі пробився до топ-10 рейтингу WBO

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації .

Головний прогрес показав вітчизняний представник у першій середній вазі Сергій Богачук (25-2, 24 КО), який увірвався до топ-10. У попередній версії українець перебував на 14-й сходинці, а тепер піднявся на 8-му.

Це стало можливим завдяки перемозі Богачука в останньому поєдинку. У рамках боксерського вечора Усик – Ф'юрі 2 він у 6-му раунді технічним нокаутом здолав британця Ішмаеля Девіса.

Серед представників нашої держави відзначимо і Арнольда Хегая (22-1-1, 14 КО). Боксер напівлегкої категорії з 3-ї сходинки піднявся на 2-гу. Це робить його одним з претендентів на чемпіонський поєдинок. Титулом WBO в даній вазі володіє мексиканець Рафаель Еспіноса.

Щодо інших вітчизняний бійців у списках WBO, то Арам Фаніян (25-2, 6 KO) у першій напівсередній категорії опустився з 4-го місця на 6-те. А Олександр Гвоздик (20-2, 16 КО) – зберіг за собою 10-й рядок у напівважкій вазі.

Україна має двох чемпіонів світу за версією Всесвітньої боксерської організації. Це Олександр Усик (23-0, 14 КО) – у надважкій вазі та Денис Берінчик (19-0, 9 КО) – у легкій.