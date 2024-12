Усик - Фьюри 2. Богачук оформил первый нокаут боксерского вечера

Сергей Богачук - лучший отечественный боксер в первом среднем весе (до 69,9 кг). До августа текущего года держал у себя пояс временного чемпиона мира WBC. Но потерял его после очень спорного поражения от американца Вирджила Ортиса.

Теперь к новым вершинам украинец идет через рейтинговые поединки. Бой в Эр-Рияде определял обязательного претендента на встречу за чемпионский титул WBC, которым сейчас владеет американец Себастьян Фундора.

Изначально соперником Богачука значился узбек Исраил Мадримов. Но за две недели до боя тот отказался. Официальная версия - болезнь. Неофициальная - договоренность о встрече с Ортисом, которая уже назначена на 22 февраля. Для Мадримова американец оказался более интересным и перспективным соперником, чем украинец.

На замену узбеку срочно нашли непобежденного британца Ишмаэля Дэвиса (13-0, 6 КО). С ним Богачук и провел очень интенсивный и интересный поединок.

Первый раунд однозначно был за британцем. Но во втором тот оказался на полу: украинец коварным ударом отправил его в нокдаун. Произошло это за считанные секунды до гонга, поэтому развить успех Богачук не успел.

После отдыха британец восстановил силы и снова стал активным и опасным соперником. В бою с очень высокой интенсивностью соперники то и дело наносили друг другу неприятные удары. Несколько раз пошатнулся Богачук, в других атаках - с трудом на ногах удерживался Дэвис.

Но ближе к экватору поединка преимущество украинца становилось все более очевидным. Богачук был быстрее, точнее, наносил более акцентированные удары. В шестом раунде Дэвис еле дождался гонга, с трудом устоял на ногах. А отправившись в свой угол, отказался продолжать.

Итог - победа Богачука техническим нокаутом. Это 25-й успешный поединок отечественного боксера на профи-ринге. Он стал обязательным претендентом на чемпионский бой по версии WBC.

Ruthless victory for Serhii Bohachuk



Ishmael Davis' corner pulls him out after round 6. #Usyk2Fury #RiyadhSeason

Live NOW on DAZN: Click link in bio to buy @Turki_alalshikh pic.twitter.com/nmKrzMJcxW