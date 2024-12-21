ua en ru
Сб, 21 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Усик - Фьюри 2. Богачук оформил первый нокаут боксерского вечера

Эр-Рияд, Суббота 21 декабря 2024 23:34
UA EN RU
Усик - Фьюри 2. Богачук оформил первый нокаут боксерского вечера Фото: Сергей Богачук (instagram.com/sbohachuk)
Автор: Андрей Костенко

Украинец Сергей Богачук техническим нокаутом победил британца Ишмаэля Дэвиса в андеркарде поединка Усик - Фьюри в аравийском Эр-Рияде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат боя.

Сергей Богачук - лучший отечественный боксер в первом среднем весе (до 69,9 кг). До августа текущего года держал у себя пояс временного чемпиона мира WBC. Но потерял его после очень спорного поражения от американца Вирджила Ортиса.

Теперь к новым вершинам украинец идет через рейтинговые поединки. Бой в Эр-Рияде определял обязательного претендента на встречу за чемпионский титул WBC, которым сейчас владеет американец Себастьян Фундора.

Изначально соперником Богачука значился узбек Исраил Мадримов. Но за две недели до боя тот отказался. Официальная версия - болезнь. Неофициальная - договоренность о встрече с Ортисом, которая уже назначена на 22 февраля. Для Мадримова американец оказался более интересным и перспективным соперником, чем украинец.

На замену узбеку срочно нашли непобежденного британца Ишмаэля Дэвиса (13-0, 6 КО). С ним Богачук и провел очень интенсивный и интересный поединок.

Первый раунд однозначно был за британцем. Но во втором тот оказался на полу: украинец коварным ударом отправил его в нокдаун. Произошло это за считанные секунды до гонга, поэтому развить успех Богачук не успел.

После отдыха британец восстановил силы и снова стал активным и опасным соперником. В бою с очень высокой интенсивностью соперники то и дело наносили друг другу неприятные удары. Несколько раз пошатнулся Богачук, в других атаках - с трудом на ногах удерживался Дэвис.

Но ближе к экватору поединка преимущество украинца становилось все более очевидным. Богачук был быстрее, точнее, наносил более акцентированные удары. В шестом раунде Дэвис еле дождался гонга, с трудом устоял на ногах. А отправившись в свой угол, отказался продолжать.

Итог - победа Богачука техническим нокаутом. Это 25-й успешный поединок отечественного боксера на профи-ринге. Он стал обязательным претендентом на чемпионский бой по версии WBC.

Ранее рассказали все о мегабое звезд в хевивейте Усик - Фьюри 2.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр Усик Тайсон Фьюри Бокс
NEWS
Зеленский пообещал новые удары по военным объектам в РФ
Зеленский пообещал новые удары по военным объектам в РФ
DAILY
Не OnlyFans единым: как Налоговая узнает о зарубежных доходах украинцев
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Не OnlyFans единым: как Налоговая узнает о зарубежных доходах украинцев