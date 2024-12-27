Не только Усик и Магучих. Топ-15 украинских триумфаторов спортивного года

Под сине-желтым флагом добывались победы как планетарного масштаба, так и локальные. Но все они без исключения были важными для отечественных болельщиков.

Фото: Сборная Украины по хоккею (facebook.com/fhu.com.ua)

15. Сборная Украины по хоккею

Хоккеисты уже давно не радовали результатами, но в 2024-м совершили настоящий прорыв. Подопечные Дмитрия Христича, блестяще выступив на ЧМ, повысились в классе и в следующем году будут бороться за выход в мировую хоккейную элиту.

Фото: Ирина Коляденко (instagram.com/olympic_team_ukraine)

14. Ирина Коляденко (вольная борьба)

Пережив российскую оккупацию Ирпеня, бронзовая призерка Олимпиады в Токио нашла силы вернуться в спорт и выступила на своих вторых Играх. В Париже 26-летняя борчиха получила серебряную медаль.

Фото: Святослав Михайлюк (instagram.com/sviat_10)

13. Святослав Михайлюк (баскетбол)

Он - далеко не звезда сильнейшей баскетбольной лиги мира, однако в 2024-м вышел победителем в составе легендарного "Бостон Селтикс". Стал лишь вторым украинцем - чемпионом НБА после Станислава Медведенко.

Фото: Элина Свитолина (instagram.com/rolandgarros)

12. Элина Свитолина (теннис)

Возможно, в плане результата не лучший год для самой титулованной украинки в этом виде спорта. Однако статус харизматичного лидера, настоящего патриота и представителя своей страны - тоже многого стоит. На корте удачно выступила на турнире в Окленде, где уступила лишь в финале, а также на Уимблдоне, где достигла четвертьфинальной стадии.

Фото: Илья Забарный (x.com/afcbournemouth)

11. Илья Забарный (футбол)

Выступая в составе середняка АПЛ - "Борнмута", стал наиболее стабильным украинским легионером в одной из топ-лиг. Английские болельщики признали его лучшим игроком своего клуба в сезоне-2023/24. Украинские - поставили на первое место среди футболистов национальной команды. Сейчас все говорят о переходе Забарного в один из топ-клубов уже в ближайшее трансферное окно.

Фото: Сборная Украины по волейболу (pvlu.org)

10. Мужская сборная Украины по волейболу

Некоторые лидеры-легионеры не восприняли смену главного тренера, устроив сборной показательный бойкот: мол, посмотрим, как вы без нас сыграете. Без них команда, составленная преимущественно из игроков украинского чемпионата, под руководством аргентинца Рауля Лосано выиграла Золотую Евролигу и впервые пробилась в элитный турнир - Лигу наций.

Фото: Людмила Киченок (Getty Images)

9. Людмила Киченок (теннис)

Выдала самый успешный свой сезон, выступая в парном разряде. Выиграла турнир Grand Slam - US Open, также была финалисткой Australian Open и завоевала еще два титула на уровне WTA. Второй раз подряд выступила на парном Итоговом турнире. Болельщики назвали Людмилу лучшей украинской теннисисткой 2024 года.

Фото: Сборная Украины по футзалу (facebook.com/UKRAINEFUTSAL)

8. Сборная Украины по футзалу

Отечественные футзалисты впервые в истории завоевали медали на чемпионате мира. Добыв "бронзу", команда Александра Косенко превзошла предыдущее достижение - четвертое место на Мундиале 1996 года.

Фото: Денис Беринчик (Top Rank Boxing)

7. Денис Беринчик и Василий Ломаченко (бокс)

В течение года отечественные профи-боксеры находились в тени достижений Александра Усика. Однако и без двойного триумфа главной звезды были значительные успехи. Прежде всего - два чемпионских титула в легком весе. Ломаченко, завоевав пояс IBF, вернулся в список топов. А Беринчик впервые достиг вершины, сенсационно завоевав титул WBO.

Фото: Андрей Лунин (facebook.com/RealMadrid)

6. Андрей Лунин (футбол)

Впервые получил шанс стать основным в "Реале" и воспользовался им. Он не сыграл в больших финалах, но твердо вошел в перечень топ-голкиперов мира. Стал третьим в споре за Трофей Яшина и четвертым - на премии FIFA The Best Awards. Никогда ранее отечественные вратари не достигали подобных вершин.

Фото: Артем Довбык (Getty Images)

5. Артем Довбик (футбол)

Первый украинец после Андрея Шевченко, ставший лучшим бомбардиром элитного европейского чемпионата. Первый, после Шевченко в 2006-м, отечественный номинант на "Золотой мяч". Смазал вторую половину года в "Роме". Но достижений в составе "Жироны" хватило на топ-5 в нашем рейтинге.

Фото: Александр Хижняк (Getty Images)

4. Александр Хижняк (бокс)

После болезненного поражения в финале токийской Олимпиады взял "золото" со второй попытки. В Париже просто не имел равных в весовой категории до 80 кг. Пока отказывается переходить в профи, нацелившись на второй олимпийский триумф в Лос-Анджелесе-2028.

Фото: Ольга Харлан (Getty Images)

3. Ольга Харлан и команда саблисток

Звездная фехтовальщица феноменально провела Олимпиаду в Париже. Сначала выиграла "бронзу" в индивидуальных соревнованиях. А затем, вместе с Алиной Комащук, Еленой Кравацкой и Юлией Бакастовой - завоевала "золото" в командной сабле. Таким образом в активе Харлан стало шесть олимпийских медалей. По этому показателю она обогнала Яну Клочкову и стала самой титулованной олимпийской спортсменкой Украины.

Фото: Ярослава Магучих (facebook.com/olympicua)

2. Ярослава Магучих (легкая атлетика)

23-летняя украинка не только стала олимпийской чемпионкой в Париже. В июле она установила новое мировое достижение в женских прыжках в высоту, преодолев планку на уровне 2.10 метра. Предыдущий рекорд (2.09) болгарки Стефки Костадиновой держался с 1987 года. Также Магучих триумфовала в самой престижной серии - Бриллиантовой лиге. А по итогам года была признана лучшей легкоатлеткой мира.

Фото: Александр Усик (x.com/DAZNBoxing)

1. Александр Усик (бокс)

В мае, нанеся первое в карьере поражение британцу Тайсону Фьюри, стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. Добровольно отказавшись от одного титула, вышел в декабре на реванш с Фьюри и снова победил. Двухматчевое противостояние украинца с британцем стало самым громким событием в профессиональном боксе в 21 веке. А Усика признали лучшим хевивейтором современности.