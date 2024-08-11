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Украинец Мчедлидзе сразится за бронзовую медаль Олимпийских игр-2024

Париж, Воскресенье 11 августа 2024 12:40
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Украинец Мчедлидзе сразится за бронзовую медаль Олимпийских игр-2024 Фото: Мурази Мчедлидзе получил возможность завершить Олимпиаду на мажорной ноте (facebook.com/ukrwrestling)
Автор: Антон Федорцив

Украинский борец свободного стиля Мурази Мчедлидзе победил южноафриканца Николаса Йоганнеса де Ланге в утешительной схватке на олимпийском турнире. Он может принести Украине последнюю награду на Играх в Париже.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Олимпиада-2024, свободная борьба, до 97 кг, утешительные стычки, мужчины

де Ланге – Мчедлидзе – 3:5

Представители Украины и ЮАР проиграли грузину Матчарашвили в четвертьфинале и 1/8 финала соответственно. Поскольку кавказец дошел до финала, то оба борца получили второй шанс на медаль.

В первом периоде де Ланге и Мчедлидзе набрали по два пункта. А во второй трехминутке южноафриканец смог лишь на один балл. Зато украинский борец свободного стиля набрал еще 3 очка и выиграл схватку.

В поединке за бронзовую награду Мчедлидзе встретится с Магомедханом Магомедовым. Уроженец российского Дагестана на Олимпийские игры заявлен Азербайджаном. Схватка состоится не ранее 13:35 воскресенья, 11 августа.

К слову, ранее подвели итоги соревнований 10 августа на Олимпиаде-2024.

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