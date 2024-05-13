Свитолина установила интересное антироссийское достижение

Первая ракетка Украины Элина Свитолина сделала противостояние нейтральным россиянкам на теннисных кортах персональным вызовом. Накануне она в двух сетах одолела Анну Калинскую.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на индивидуальный профиль теннисистки .

29-летняя украинка прошла соперницу в третьем раунде Italian Open. Она победила всех россиянок после полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года.

Для Свитолиной соревнования в Риме – 23-й турнир за более чем два года. За это время украинская теннисистка 8 раз пересекалась с представительницами России, выступающими под нейтральным флагом. Национальная первая ракетка выиграла все поединки. К тому же, в шести случаях она потратила на победу всего два сета.

Самой памятной для Свитолиной стала победа над Анной Блинковой в прошлом году. Они встретились в финале турнира в Страсбурге. Украинка победила в двух партиях (6:2, 6:3) и завоевала первый титул с момента возвращения на корт после беременности.

Результаты Элины Свитолиной против российских теннисисток после 24.02.2022:

Анастасия Потапова – 6:2, 6:1 (Монтеррей, 1/16 финала, март-2022)

Варвара Грачева – 6:3, 6:4 (Страсбург, четвертьфинал, май-2023)

Анна Блинкова – 6:2, 6:3 (Страсбург, финал, май-2023)

Анна Блинкова – 2:6, 6:2, 7:5 ("Ролан Гаррос", 1/16 финала, июнь-2023)

Дарья Касаткина – 6:4, 7:6 ("Ролан Гаррос", 1/8 финала, июнь-2023)

Дарья Касаткина – 6:2, 6:2 (Вашингтон, 1/8 финала, август-2023)

Анастасия Павлюченкова – 5:7, 6:4, 6:4 (US Open, 1/32 финала, август-2023)

Анна Калинская – 6:3, 6:3 (Рим, 1/16 финала, май-2024)

В рамках 1/8 финала Italian Open Свитолина будет иметь возможность улучшить статистику против представительниц Беларуси. Соперницей украинки станет вторая ракетка мира Арина Соболенко. В прошлом году Свитолина проиграла поклоннице Лукашенко в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции (4:6, 4:6).