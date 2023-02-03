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Олимпийский чемпион Абраменко досрочно завершил сезон: что произошло

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Пятница 03 февраля 2023 09:29
Олимпийский чемпион Абраменко досрочно завершил сезон: что произошло Фото: Александр Абраменко завершил сезон 2022/23 (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Сезон 2022/23 сборная Украины по лыжной акробатике проведет без своего лидера Александра Абраменко. Он получил тяжелую травму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне Спорт".

Олимпийский чемпион Пхенчхана и серебряный призер Токио объявил о прекращении выступлений. Фристайлист успел выйти только на старт этапа Кубка мира в городе Рука (Финляндия) в декабре.

А этап в канадском Ле Реле 21-22 января Абраменко пропустил. Причиной стала травма колена. Во время углубленного медобследования врачи обнаружили у спортсмена разрыв крестообразной связки и повреждение костей.

"Мы пошли, сделали МРТ, и нам дали диагноз, что там разрыв крестообразной связки колена, растяжение заднего креста и повреждение костей. То есть стандартный набор фристайлиста. Это только операция, только так восстановишь", – рассказал Абраменко.

По словам украинца, подобная травма у него была перед Олимпиадой-2018 на другом колене. Привычный срок реабилитации после такого хирургического вмешательства – 9 месяцев, так что сезон 2022/23 фристайлист пропустит. В частности, Абраменко не выступит на трех этапах Кубка мира и чемпионате мира в Грузии.

"Нужно сделать операцию и будем смотреть, как пойдет восстановление. Могут быть нюансы, то есть для обычной жизни все будет хорошо, но для нашего вида спорта может беспокоить очень сильно. Конец ли карьеры это – не скажу. Будем смотреть, как все будет развиваться. Может, мне очень захочется еще, а может и не захочется" – добавил он.

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