Украинец или нет. Что известно о гражданстве Коломойского

Гражданство Коломойского

Тему того, лишили ли олигарха Игоря Коломойского украинского гражданства сегодня снова начали обсуждать с новой силой.

Это произошло после того, как во время сегодняшнего заседания судья Киевского апелляционного суда напомнила Коломойскому, что его лишили украинского гражданства.

"Вы были лишены гражданства 17 июля 2022 года, да или нет?" - уточнила судья у Коломойского.

В ответ олигарх заявил, что не знает об этом.

"Я от миграционной службы ничего не получал. Паспорта есть", - ответил Коломойский.

При этом сам олигарх говорит, что у него также есть паспорта Израиля и Кипра.

Интересно то, что Коломойский - фигурант нескольких дел. И вот в судебных материалах одного из них указывается, что гражданство у него есть.

Суд над Коломойским

Отметим, 6 октября в Апелляционном суде Киева рассматривается апелляционная жалоба адвокатов Коломойского против суммы залога 3,9 млрд. грн.

Фото: 6 октября Киевский апелляционный суд рассматривает апелляционную жалобу защиты Коломойского (Виталий Носач, РБК-Украина)

Ранее во время заседания суда по первому подозрению (легализация полмиллиарда гривен путем вывода за границу) Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) установило Коломойскому залог в сумме полмиллиарда гривен.

Но позже, когда БЭБ объявило о втором подозрении олигарха (дело, якобы завладении 5,8 млрд гривен ПриватБанка), Шевченковский суд увеличил залог до 3,9 млрд грн.

Сегодня олигарха судят по трем эпизодам - два из трех дел ведут сотрудники БЭБ, дела рассматриваются в Шевченковском суде. Третье дело ведут детективы Национального антикоррупционного бюро, а производство рассматривают в ВАКС.

Так, в ВАКС олигарха признали не гражданином Украины, при этом в Шевченковском суде возникла путаница - в постановлениях суда Коломойского называют то гражданином Украины, то гражданином Израиля.

Фото: в в постановлении Шевченковского суда Коломойский указан как гражданин Украины, в другом - Израиля (скриншот)

Отметим, источники РБК-Украина в правоохранительных органах ранее сообщили, что Коломойский действительно был лишен украинского гражданства.

Также отметим, что согласно Уголовному кодексу Украины, лиц с иностранным гражданством, совершивших преступления на территории Украины, судят по законам Украины.

Подробно о том, как один из самых влиятельных олигархов страны оказался под арестом, читайте в материале РБК-Украина "Осень олигарха. Как Коломойский потерял власть и оказался на скамье подсудимых".

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