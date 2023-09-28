Осень олигарха. Как Коломойский потерял власть и оказался на скамье подсудимых***

Игорь Коломойский находится под следствием – его обвинили в воровстве и мошенничестве. Как один из когда-то самых влиятельных олигархов страны оказался на скамье подсудимых и что на это повлияло – ниже в материале РБК-Украина.

Игорь Коломойский – "образцовый" олигарх. Владелец заводов, медиа, крупнейшего банка страны, футбольного клуба и "кошелек" политических партий. Годами его фамилия стояла в одном ряду с другими самыми богатыми украинцами – Ринатом Ахметовым, Виктором Пинчуком и Дмитрием Фирташем.

На пике влияния бизнесмена на процессы в стране, казалось, что он не просто в касте неприкасаемых, а один из ее лидеров. Президентство Владимира Зеленского, как, вероятно, казалось самому Коломойскому сулило ему еще больший успех. Но за последние годы он не только потерял ключевые активы, а оказался на скамье подсудимых, причем без украинского гражданства и с весьма туманной перспективой отбывать возможное тюремное заключение в Украине.

Два слона олигарха

Игорь Коломойский прибыл в суд 16 сентября в тренировочном костюме футбольного клуба "Днепр", который он несколько лет назад сам и распустил. Бизнесмену вменяют кражу большого количества денег, с чем он категорически не согласен. "Это абсурд", – реагирует на зачитанные судьей обвинения когда-то одиозный олигарх, когда ему дает возможно выступить. Без резких выпадов в чью-либо сторону и присущего ему сарказма Коломойский не сразу садится на место и вслушивается в слова судьи.

Еще несколько лет назад подобную картину представить было сложно. Владелец сотен компаний, футбольной команды, именитого медиа, "серый кардинал", стоящий за многими политиками и назначениями – человек, обладающий таким объемом влияния в украинских реалиях просто не мог стоять в суде и оправдываться за подозрения в воровстве.

К середине 2010-х неформальная группа "Приват" во главе с Коломойским имела много бизнесов, но основные сферы деятельности было две – нефтеперерабатывающая ("Укрнафта", "Укртатнафта") и финансовая – ПриватБанк. В "Укрнафте" у Коломойского было 42% акций, еще 8% принадлежали его же офшорным фирмам. 50%+1 контрольный пакет акций был у государственной компании "Нафтогаз". Кроме того, у Коломойского в собственности были 60% акций компании "Укртатнафта", которая владела его же нефтеперерабатывающим заводом в Кременчуге.

Единственная компания из этой сферы, которая на 100% принадлежала государству, – оператор системы магистральных нефтепроводов "Укртранснафта". Но и там у Коломойского в топ-менеджменте были свои люди. Иными словами, бизнесмен фактически монополизировал эту отрасль и это в числе прочего давало ему возможность диктовать свои правила игры на разных полях.

"Укрнафта" постоянно копила долги, не достигала годового плана заработка и не выплачивала дивиденды акционерам. Да и сам факт практически единоличного влияния олигарха на важную для страны отрасль не устраивал политическую верхушку.

Первая попытка власти времен Петра Порошенко лишить олигарха контроля над ключевыми для него компаниями случилась в 2015 году. Верховная рада приняла закон, согласно которому группа "Приват" больше не могла влиять на назначения членов правления наблюдательного совета "Укрнафты". В тот же день набсовет другой компании – "Укртранснафты" – отстранил ее руководителя Александра Лазорко, которого называли человеком Коломойского. К вечеру олигарх прибыл туда с группой вооруженных людей.

Через несколько дней Коломойский попытался провернуть похожий сценарий, забаррикадировавшись в офисе "Укрнафты", но потом все же отступил.

За эти выходки Коломойский фактически поплатился креслом главы Днепропетровской ОГА, которое он занимал от начала агрессии россиян в Крыму и на Донбассе. В марте 2014 года олигарх отозвался на просьбу власти в критический для страны момент, вероятно, преследуя при этом свои собственные интересы. И в Администрации Порошенко помнили об этой "отзывчивости" еще около года, пока не решились "деолигархизировать" от Коломойского нефтегазодобывающую отрасль.

После этого своеобразного демарша у государства в лице "Нафтогаза" появилась возможность контролировать назначения членов правления "Укрнафты", но олигарх так или иначе влиял на операционную деятельность компании через лояльный менеджмент. А потому стычка вокруг "Укрнафты" и "Укртранснафты" стали только первыми громкими эпизодами в долгой войне, разразившейся между олигархом и командой экс-президента.

Параллельно с этим государство разрабатывало схему национализации ПриватБанка и, надо сказать, этот процесс прошел гораздо эффективнее. В 2014-15 годах в банковской сфере возник кризис, который НБУ окрестил "идеальным штормом". Государство не стало помогать банкам Константина Жеваго, Олега Бахматюка и финучреждения, в итоге, обанкротились. Но ПриватБанк обслуживал большую часть страны – его выживание было необходимым. "Слишком большой, чтобы упасть", – на полном серьезе тогда говорили о Привате в финансовых кругах страны.

ПриватБанк (фото: Getty Images)

При этом дела у банка шли, мягко говоря, не очень. Причина – огромный портфель кредитов, которые финучреждение выдавало компаниям, связанных с Коломойским и его бизнес-партнерами. НБУ провел стресс-тест ПриватБанка и пришел к выводу, что его необходимо докапитализировать на 113 млрд грн. К тому моменту "дружественные" кредиты Коломойскому и его бизнесам достигли 97% корпоративного портфеля.

Западные партнеры, узнав о таком плачевном положении дел, настоятельно рекомендовали государству предпринять меры. Национализация банка стала одним из условий МВФ, который обеспечивал Украину дешевыми кредитами. Регулятор нанял международных консультантов, которые подготовили сценарий передачи активов банка государству и расследовали финансовые махинации. При этом собственникам даже дали возможность выполнить программу оздоровления ПБ, но они ее так и не реализовали.

Банк национализировали в конце 2016 года быстро и слаженно.С того времени отношения Коломойского и ПриватБанка выясняются исключительно в судах, куда олигарх подал многочисленные иски. Летом 2017 года на фоне судебных тяжб и обострения вражды с властью олигарх почти на два года уехал жить в Женеву.

Акционеры банка в долгу не остались – расследование международников показало, что в результате махинаций экс-руководства ПБ лишился 5,5 млрд долларов. Сегодня иск против Коломойского и его партнера Геннадия Боголюбова рассматривают в Лондонском суде. Кстати, одним из решений он ограничил сумму их личных расходов – до 20 тысяч фунтов в неделю.

Еще одним полем битв между командами Коломойского и Порошенко стали парламентские выборы на 205 округе в Чернигове в 2015 году, где первый ставил на своего соратника Геннадия Корбана, а БПП – на Сергея Березенко. По итогам этой грязной борьбы мандат получил кандидат от власти, и отношения между двумя лагерями испортились еще больше.

Через несколько месяцев к Корбану нагрянули силовики. Правоохранители заподозрили близкого к Коломойскому бизнесмена в хищении средств и похищении людей. Их команда усмотрела в этом заказ власти и начала публично продвигать именно эту версию во всех доступных им СМИ. Несколько нардепов, близких к олигарху – представителей УКРОПа – тогда в знак протеста вышли из фракции БПП. Правда, сам Коломойский вскоре отмежевался от Корбана и по сути отодвинул его от руководства партией УКРОП, пока тот находился в СИЗО. Из-за этой истории олигарх лишился еще одного союзника – мэра Днепра Бориса Филатова.

Подковерная борьба между Коломойским и Порошенко продолжалась вплоть до конца его каденции. Олигарх развернул против экс-президента один из своих самых ценных активов – телеканал 1+1, который не упускал возможность покритиковать команду Порошенко, и далеко не всегда по существу.

Риторика медиа Коломойского в довоенное время всегда была индикатором того, с кем он дружит, а с кем – нет. Например, его телеканал более лояльно освещал деятельность тогдашнего премьера Арсения Яценюка и экс-министра МВД Арсена Авакова, с которыми олигарх сумел сохранить неплохие отношения.

В эфире его телеканала в 2015 году впервые вышел сериал "Слуга народа" – как раз в разгар противостояния с командой экс-президента. Серия за серией, сезон за сезоном – это постепенно превращалось в избирательную кампанию главного соперника Порошенко. С приближением даты выборов рейтинг шоумена, продюсера и актера Владимира Зеленского шел вверх. И Коломойский щедро предоставлял ему для этого свои медиаплощадки. Например, в новогоднюю ночь, когда вместо обращения президента Порошенко на 1+1 транслировалась речь Зеленского, в которой он впервые заявил об участии в выборах. Однако олигарх, скорее, делал ставку не на победу конкретного кандидата, а на проигрыш Порошенко.

Немилый друг

Ставка Коломойского сыграла. За несколько дней до инаугурации Зеленского олигарх с чувством триумфа вернулся в Украину. Тогда собеседники издания в разных политических силах утверждали, что сразу после прибытия Коломойский стал принимать в своем бизнес-центре Millenium разных гостей, желающих замолвить словечко перед новой властью. Многие искренне верили, что олигарх способен если не контролировать Зеленского, то по крайней мере влиять на его решения – тезис, на котором акцентировали во время кампании в команде Порошенко.

Поначалу все действительно выглядело именно так. Кто-то называл Коломойского "теневым лидером избирательного штаба Зе", другие – новым "монополистом рынка топлива в стране". Олигарх начал исключительно часто раздавать интервью журналистам, в котором словно "угадывал" будущие назначение на высокие посты.

Во время перевыборов в Раду летом 2019 году он смог завести в рядах "Слуги народа" несколько десятков лояльных к себе людей. А потом, как говорят знакомые с олигархом собеседники, он якобы приложился к увольнению Андрея Богдана с поста главы ОП, поскольку посчитал его неудобным и нелояльным.

Положение Коломойского улучшилось и в интересующих его отраслях бизнеса. Государство в том же году возобновило закупки более дешевой электроэнергии из России, что более выгодно для его ферросплавных заводов. Плюс, олигарху удалось на некоторое время установить контроль над госкомпанией "Центрэнерго".

Коломойский в Офисе президента (фото: Facebook ОП)

"Сложно оценить его степень влияния на решения власти в 2019 году. Но вспомните, как тогда осенью появилось совместное фото Коломойского и Зеленского в Офисе президента. Для многих чиновников и бюрократов этого было достаточно, чтобы прислушаться к его хотелкам, когда он к ним обращался", – рассуждает один из собеседников, знакомых с олигархом.

Коломойский и сам пытался раздувать свою вовлеченность в решения власти. И чем больше он публично привязывал себя к Зеленскому, тем резче была обратная реакция. Вопреки ожиданиям олигарха, власть так и не помогла ему вернуть ПриватБанк или хотя бы получить за него компенсацию. Более того, весной 2020 года Рада почти что с боями приняла банковский закон (его неформально называли "антиколомойским"), который делал невозможным возврат "лопнувшего" банка прежнему владельцу. К этому документу во время рассмотрения поступило рекордные 16,5 тысяч поправок.

Для того чтобы застопорить принятие закона Коломойский мобилизовал весь свой ресурс в парламенте. Тогда у него было, по разным оценкам, около 20-40 человек внутри "Слуги народа" и еще до 20 в группе мажоритарщиков ''За майбутнє'', которую также относили к орбите олигарха.

"В отличие от других олигархов, Коломойский не проводил постоянные созвоны и совещания со своими людьми. Он просто собирал нардепов под конкретное важное для него голосование", – рассказывал один из членов команды власти.

Голосование за банковский закон стало первым водоразделом, после которого от олигарха стали понемногу отчаливать депутаты, прежде всего – из "Слуги народа". Тогда, по информации издания, представители президентской команды предлагали нардепам из условной группы "бородатых" определиться, с кем и как они видят свое политическое будущее. Расслаивание в их рядах усилило изгнание из фракции самого медийного соратника Коломойского – Александра Дубинского, на которого ориентировалась часть депутатов.

Позже от Коломойского отдрейфовали еще и депутаты из ''За майбутнє''. Версии, почему так и произошло, отличаются. По самой распространенной – неформальные лидеры этой группы якобы просто поссорились между собой, а потому и сама группа разделились на "группы в группе".

Информированные источники в Раде утверждают, что начиная примерно с 2021 года Коломойский и сам постепенно прекращал влезать в парламентские дела. Тех, кто по-прежнему остался лояльным к олигарху, можно было наглядно увидеть в зале суда. На апелляционное заседание к Коломойскому пришли двое нардепов – Александр Дубинский и днепропетровский мажоритарщик из СН Сергей Демченко.

Параллельно с историей вокруг банковского закона Кабмин сменил близкий к Коломойскому менеджмент "Центрэнерго". Дальше раскрутились уголовные дела, следы в которых привели правоохранителей с обысками в киевский бизнес-центр олигарха.

Уже после начала большой войны, летом 2022 года Зеленский лишил Коломойского украинского гражданства, возможно, на основании того, что у него есть еще два других. Официально об этом не сообщалось, однако сам олигарх позже говорил, что такая информация фигурирует в его делах. Остается загадкой, почему на Банковой решились на этот ход. Тогда на уровне соцсетей расходились совсем противоположные объяснения. Начиная от того, что так Офис спасает олигарха от выдачи американскому правосудия или же наоборот – упрощает его экстрадицию.

ФБР уже несколько лет расследует дела в отношении Коломойского и его бизнес-партнера Геннадия Боголюбова, подозревая его в финансовых преступлениях, связанных с ПриватБанком. Американская прокуратура выдвинула ему обвинения в использовании незаконно присвоенных средств для приобретения недвижимости в Штатах. Минюст США уже подал иски о ее конфискации. А Госдеп ввел против Коломойского визовые санкции из-за причастности к "коррупционным действиям", когда он возглавлял Днепропетровскую ОГА.

Но некоторые информированные собеседники считают, что у решения лишить олигарха гражданства может быть другой мотив. "У президента послали Коломойскому сигнал, что нужно менять культуру ведения бизнеса. Иначе он как не гражданин Украины может быть экстрадирован в США. Грубо говоря, посадили на крючок", – предположил в разговоре с изданием влиятельный представитель одной из оппозиционных политсил.

После череды сентябрьских подозрений эта тема возникла вновь, но собеседники отмечают, что это лишь слухи и пока запрос на экстрадицию от США не поступал.

Еще одним ударом по бизнес-империи Коломойского стало решение Ставки президента осенью прошлого года, когда "Укрнафта" и "Укртатнафта" в числе других предприятий полностью перешли под контроль государства на период военного положения. Тогда в политических и властных кругах поговаривали, что к этому решению якобы привел отказ группы Приват помогать армии, в том числе топливом. Но самый, пожалуй, болезненный удар настиг его через год, когда Коломойский оказался в статусе подозреваемого на скамье подсудимых.

На кассе

В сентябре 2023 года к Коломойскому возникли вопросы сразу у нескольких правоохранительных органах. Всего за две недели первого осеннего месяца ему вручили подозрения и БЭБ с СБУ, и НАБУ. При этом речь идет о разных делах.

2 сентября СБУ и БЭБ заявили, что подозревают олигарха в легализации полумиллиарда гривен путем их вывода за границу. Все махинации по этому делу он якобы совершал в период между 2013 и 2020 годами.

А уже через пять дней – 7 сентября – о подозрении Коломойскому сообщили детективы НАБУ. Они обвиняют бизнесмена в завладении 9,2 млрд гривен. Преступление произошло еще до 2015 года – он, являясь конечным бенефициаром ПриватБанка, обязал ведомство выплатить оффшорной компании названную сумму якобы под предлогом обратного выкупа облигаций по завышенной стоимости. Оффшор, в свою очередь, также принадлежал Коломойскому.

Третье подозрение олигарху снова вручили сотрудники БЭБ с СБУ. По их информации, подельники бизнесмена подделали документы, согласно которым Коломойский с марта 2013 по февраль 2014 внес на счет Привата 5,8 млрд гривен. Фиктивные платежи позволили ему получить уже реальные деньги – эту же сумму Коломойскому выплатили в банке. Ими он рассчитывался за кредиты, обналичивал и выводил за границу.

Во всех трех подозрениях следует обратить внимание на два важных момента – хронология и контекст времени, в период которого эти подозрения сообщались. Первое производство открыли сотрудники БЭБ. Сделали они это в начале августа, а уже в первых числах сентября вручили олигарху документ о подозрении.

Первое дело БЭБ относительно бизнесмена касается семи лет его якобы преступной деятельности. Как детективы всего за месяц успели провести все следственные действия, проанализировать сотни томов информации, опросить свидетелей – вопрос риторический. Вероятно, делают они это уже сейчас, после объявления подозрения Коломойскому.

Собеседники РБК-Украина в правоохранительных органах отмечают – дело НАБУ о 9,2 млрд расследовалось несколько лет. Всего в производстве около 2,5 тысяч томов. Детективы Бюро готовились к объявлению подозрения и должны были вручить его раньше, но как раз в этот период руководство НАБУ уехало в США. Детективы решили – полторы недели ничего не поменяют и оказались неправы. Как раз в этот промежуток времени агенты БЭБ перехватили Коломойского, по сути, завязав его на себе.

Олигарх оказался в СИЗО СБУ в Аскольдовом переулке. НАБУ сообщило ему о подозрении через пять дней, но получить его в свое "распоряжение" детективы не смогли. Теперь, чтобы провести допрос подозреваемого, им нужно просить разрешения на посещение СИЗО у сотрудников БЭБ. Допрашивают они Коломойского в комнате, находящейся в здании изолятора Службы безопасности. И все это происходит на фоне предложения Офиса президента приравнять коррупцию к государственной измене, соответственно, передать часть дел НАБУ в подследственность СБУ.

Собеседники РБК-Украина отмечают – больших проблем у НАБУ с допросами Коломойского нет. Разрешения они получают исправно и ведут дело без препятствий. Возможно, спешка БЭБ не связана с желанием досадить антикоррупционерам.

Дело в том, что и Бюро экономической безопасности, и Служба безопасности Украины относятся к вертикали президента – они напрямую подчиняются государству. Между тем, НАБУ – это независимый от Офиса президента орган, который был создан под чутким контролем западных партнеров. Вероятно, завязав на себе Коломойского, Зеленский пытается дать понять иностранным союзникам – он способен наказать олигарха силами государственных ведомств. Кроме того, в свете последних опросов, где президент фигурирует как главный ответственный за коррупцию, суд над Коломойским может стать его внушительной заслугой в этой сфере.

По мнению источников РБК-Украина во власти, в Офисе президента настроены довольно решительно и не собираются просто "пугать" Коломойского. Скорее всего, для него наступил тот момент, о котором он когда-то говорил сам – олигарх долго ходил по супермаркету и брал все, что хотел, но уже подошел к кассе.

25 сентября 2023 года – Коломойский в синей форме футбольного клуба "Днепр" сидит в зале суда. Адвокаты требуют пересмотра меры пресечения, за олигарха пришли поручиться сотрудники его же медиахолдинга, но ничего не вышло – суд оставил решение первой инстанции в силе.

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История Коломойского выглядит как типичная история взлетов и падения большого человека. Цена неправильных решений – потеря должностей, активов и в конце концов угроза тюрьмы. Едва ли сам он полагал, чем обернется его ставка. И что Зеленский, которого критики называли "марионеткой Коломойского", положит начало конца его благополучной жизни.

Трудно было представить такую картину до войны. Ведь раньше медиа Коломойского могли бы за несколько месяцев уничтожить рейтинг любого политика, который перешел дорогу или замахнулся на олигарха. И многих сдерживал этот страх. Но сейчас, в условиях военного времени и трансляции телемарафона это уже работает иначе – удобный момент. До конца не ясно, какие истинные мотивы Банковой в этой истории – жажда справедливости, желание показать решительные действия Западу или украинцам? Но похоже, что у Зеленского становится все меньше сантиментов и предохранителей насчет "своих" или бывших "своих".