ua ru
Вт, 13 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украинец Бондарь вернется в UFC после тяжелой травмы

Новина українською →
Лас-Вегас, Вторник 13 июня 2023 15:11
Украинец Бондарь вернется в UFC после тяжелой травмы Фото: Денис Бондарь возобновит выступления под эгидой UFC (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинский боец самого легкого дивизиона Денис Бондарь выйдет в октагон Ultimate Fighting Championship против американца Карлоса Эрнандеса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на MMA Mania.

На 17 июня запланирован бойцовский турнир UFC on ESPN 47. Главным событием вечера станет поединок в среднем весе между итальянцем Марвином Веттори и представителем США Джаредом Каннониром.

В общей сложности в основном карде пройдет 6 боев. Еще восемь поединков, включая бой Бондаря, организаторы запланировали в предварительном карде. Для украинца этот поединок станет первым после тяжелого дебюта в феврале 2022 года.

Тогда отечественный боец появился в октагоне против канадца Малкольма Гордона. Для Бондаря этот поединок сложился неудачно – он сломал руку в первом же раунде противостояния. Травма сорвала его второе сражение – против Оде Осборна из Ямайки.

Уроженец Харькова по прозвищу "Психо" в смешанных боевых искусствах провел 20 поединков на профессиональном уровне. Бондарь одержал 16 побед и потерпел четыре поражения. В профессии он дебютировал еще в 2015 году.

К слову, ранее команда Усика анонсировала новые переговоры с Фьюри об объединительном поединке.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
UFC
NEWS
Украинские военные за неделю освободили семь населенных пунктов, - Маляр
Украинские военные за неделю освободили семь населенных пунктов, - Маляр
DAILY
Выборы в Раду и новый конкурент Кличко? Что происходит в украинской политике во время войны
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Выборы в Раду и новый конкурент Кличко? Что происходит в украинской политике во время войны