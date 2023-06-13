ua ru
Вт, 13 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Українець Бондар повернеться в UFC після важкої травми

Новость на русском →
Лас-Вегас, Вівторок 13 червня 2023 15:11
Українець Бондар повернеться в UFC після важкої травми Фото: Денис Бондар відновить виступи під егідою UFC (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Український боєць найлегшого дивізіону Денис Бондар вийде в октагон Ultimate Fighting Championship проти американця Карлоса Ернандеса.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на MMA Mania.

На 17 червня запланований бійцівський турнір UFC on ESPN 47. Головною подією вечора стане поєдинок у середній вазі між італійцем Марвіном Ветторі та представником США Джаредом Канноніром.

Загалом в основному карді пройде 6 боїв. Ще вісім поєдинків, зокрема і бій Бондаря, організатори запланували в попередньому карді. Для українця цей поєдинок стане першим після важкого дебюту в лютому 2022 року.

Тоді вітчизняний боєць з'явився в октагоні проти канадця Малкольма Гордона. Для Бондаря той поєдинок склався невдало – він зазнав перелому руки в першому ж раунді протистояння. Травма зірвала його другий бій – проти Оде Осборна з Ямайки.

Уродженець Харкова на прізвисько "Психо" в змішаних бойових мистецтвах провів 20 поєдинків на професіональному рівні. Бондар здобув 16 перемог і зазнав чотирьох поразок. У профі він дебютував ще в 2015 році.

До слова, раніше команда Усика анонсувала нові перемовини з Ф'юрі про об'єднавчий поєдинок.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
UFC
NEWS
Українські військові за тиждень звільнили сім населених пунктів, - Маляр
Українські військові за тиждень звільнили сім населених пунктів, - Маляр
DAILY
Вибори до Ради та новий конкурент Кличка? Що відбувається в українській політиці під час війни
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Вибори до Ради та новий конкурент Кличка? Що відбувається в українській політиці під час війни