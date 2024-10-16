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Украина обратилась к Международной морской организации из-за ударов РФ по портам Одессы

Фото: глава МИД Украины Андрей Сибига встретился с коллегами из восьми стран (mfa.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты последнее время усиленно атакуют украинские порты в Одессе. Поэтому Киев обратился к Международной морской организации с призывом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.

Как отметили в МИД, сегодня, 16 октября, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в Одессе встретился с главами МИД Швеции, Дании, Эстонии, Латвии, Литвы, Норвегии, Финляндии и Исландии. 

В частности, чиновники провели встречу с ведущими экспортерами сельскохозяйственной продукции, они рассказали об усилении террора РФ против украинских аграриев, сельскохозяйственной отрасли и портовой инфраструктуры.

При этом на встрече с министрами иностранных дел восьми стран Сибига обратил внимание коллег на значительное усиление ударов РФ по гражданским судам, зернохранилищам, терминалам и другой портовой инфраструктуре в Одессе. 

"Всего за время полномасштабного вторжения произошло более 50 российских атак против наших портов, в результате которых было повреждено более 300 объектов портовой инфраструктуры и 23 гражданских судна, уничтожено более 100 тысяч тонн агропродукции", - рассказал он. 

В частности, только за последний месяц удары оккупантов повредили четыре суда, которые перевозили зерно для Египта и кукуруза для Италии, а также гуманитарный груз для Палестины. 

По словам Сибиги, в этом контексте Украина призвала Международную морскую организацию направить в порты Большой Одессы международную мониторинговую миссию

Также гукраинского МИД предложил коллегам рассмотреть дополнительное содействие в страховании судов и терминалов. 

В свою очередь министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард объявила совместное решение о выделении зимнего пакета энергетической поддержки Украины со стороны Нордично-Балтийской восьмерки. В него войдет оборудование для усиления устойчивости Украины.

К слову, Международная морская организация была создана еще 1959 году. Одна из сфер деятельности - повышение надежности и безопасности судоходства в области международной торговли. 

Атаки россиян

Напомним, 14 октября российские оккупанты ударили по припортовой инфраструктуре в Одессе баллистикой. В результате этого повреждены два гражданских судна.

Также из-за атаки погиб один человек, еще восемь - получили ранения.

При этом 9 октября из-за удара оккупантов повреждения получило гражданское судно под флагом Панамы - контейнеровоз "Shui Spirit".

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