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Украина обратилась к главе МВД Польши по поводу блокирования автобусов на границе

Украина, Среда 20 марта 2024 14:02
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Украина обратилась к главе МВД Польши по поводу блокирования автобусов на границе Фото: Александр Кубраков (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Вице-премьер Александр Кубраков обратился к польскому министру внутренних дел Марцину Кервинскому по поводу блокирования блокировки автобусов на границе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства.

Кубраков отметил, что по сообщениям Государственной пограничной службы Украины и Пограничной службы Польши в пункте пропуска Медыка - Шегини началось блокирование движения автобусов около 11:10.

"Польские протестующие остановили движение на дороге перед пунктом пропуска "Медыка". Известно, что они будут пропускать по одному автобусу каждые два часа, как на въезд и выезд. О сроках проведения блокировки - пока неизвестно", - написал Кубраков.

"Меньше 10 дней назад польская полиция сообщила, что пассажирские автобусы пересекают границу без всяких препятствий. Что мы видим сегодня? Забастовщики блокируют движение на дороге перед пунктом пропуска Медика, прилегающего к украинскому пункту пропуска Шегини. Уважаемый министр, господин Марцин Кервинский, почему вы это позволяете? Неужели люди должны быть заложниками политических противостояний цивилизованной страны?" - заявил Кубраков.

Блокада автобусов

Напомним, польские протестующие 20 марта начали блокировать движение автобусов на пункте пропуска на границе с Украиной Медыка - Шегини.

Сегодня в Польше проходит масштабный протест фермеров, которые требуют выполнить их условия по "зеленому курсу" и ограничениям украинской продукции.

В то же время премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина продолжает работать над вопросом разблокирования украинско-польской границы, а в ближайшее время ожидаются хорошие результаты.

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