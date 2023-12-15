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Украина сделала еще один шаг к интеграции в энергорынок ЕС

Украина, Пятница 15 декабря 2023 08:58
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Украина сделала еще один шаг к интеграции в энергорынок ЕС Фото: "Укрэнерго" стало членом ENTSO-E (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Ассамблея Европейской сети операторов систем передачи электроэнергии (ENTSO-E) одобрила получение украинским оператором НЭК "Укрэнерго" статуса полноценного члена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго".

"Таким образом, с 1 января 2024 года НЭК "Укрэнерго" станет 40-м членом организации", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, работа по интеграции Объединенной энергетической системы (ОЭС) Украины в европейские сети была начата в 2002 году. Полномасштабное вторжение РФ ускорило объединение ОЭС Украины с европейскими электрическими сетями. Было принято решение отсоединиться от энергосистемы РФ и Беларуси и синхронизироваться с европейскими сетями (ENTSO-E). Это было сделано на год раньше запланированного срока.

"Обретение членства украинским системным оператором в ENTSO-E является весомым шагом для энергетической отрасли Украины, поскольку будет способствовать укреплению энергетической системы, обеспечению ее надежности, особенно в условиях военного положения и враждебных атак на энергетическую инфраструктуру", - отметили в "Укрэнерго".

Что такое ENTSO-E

ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity) – это организация, объединяющая операторов систем передачи электроэнергии в Европе. Основной целью ENTSO-E является обеспечение надежности и эффективности европейских систем электропередачи.

Страны Европейского Союза и страны, имеющие связи с европейской системой электропередачи, сотрудничают через ENTSO-E для обеспечения стабильности и координации управления электропередачей. ENTSO-E играет роль форума для обсуждения и принятия решений по вопросам, связанным с электропередачей, а также разрабатывает стандарты и рекомендации для операторов систем электропередачи.

Одной из ключевых функций ENTSO-E является разработка и поддержка различных планов развития европейской инфраструктуры электропередачи, что позволяет обеспечить высокий уровень надежности и эффективности в энергетической системе Европы.

Отметим, в конце февраля 2022 Украина отключилась от российской системы и присоединилась к европейской энергосистеме (ENTSO-E) .

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