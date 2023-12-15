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Україна зробила ще один крок до інтеграції в енергоринок ЄС

Україна, П'ятниця 15 грудня 2023 08:58
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Україна зробила ще один крок до інтеграції в енергоринок ЄС Фото: "Укренерго" стало членом ENTSO-E (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Асамблея Європейської мережі операторів систем передачі електроенергії (ENTSO-E) схвалила набуття українським оператором НЕК "Укренерго" статусу повноцінного члена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укренерго".

"Таким чином, з 1 січня 2024 року НЕК "Укренерго" стане 40-м членом організації", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в прес-службі, робота з інтеграції Об’єднаної енергетичної системи (ОЕС) України до європейських мереж була розпочата у 2002 році. Повномасштабне вторгнення РФ прискорило об’єднання ОЕС України з європейськими електричними мережами. Було ухвалено рішення найскоріше від’єднатися від енергосистеми РФ і Білорусі та синхронізуватися з європейськими мережами (ENTSO-E). Це було зроблено на рік раніше запланованого терміну.

"Набуття членства українським системним оператором в ENTSO-E є вагомим кроком для енергетичної галузі України, оскільки сприятиме зміцненню енергетичної системи, забезпеченню її надійності, особливо в умовах воєнного стану та ворожих атак на енергетичну інфраструктуру", - зазначили в "Укренерго".

Що таке ENTSO-E

ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity) - це організація, що об'єднує операторів систем передачі електроенергії в Європі. Основна мета ENTSO-E полягає в забезпеченні надійності та ефективності європейських систем електропередачі.

Країни Європейського Союзу та країни, що мають зв'язки з європейською системою електропередачі, співпрацюють через ENTSO-E для забезпечення стабільності та координації управління електропередачею. ENTSO-E виконує роль форуму для обговорення та прийняття рішень з питань, пов'язаних з електропередачею, а також розробляє стандарти і рекомендації для операторів систем електропередачі.

Однією з ключових функцій ENTSO-E є розробка та підтримка різноманітних планів для розвитку європейської інфраструктури електропередачі, що дозволяє забезпечити високий рівень надійності та ефективності в енергетичній системі Європи.

Зазначимо, наприкінці лютого 2022 року Україна відключилася від російської системи та приєдналася до європейської енергосистеми (ENTSO-E).

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