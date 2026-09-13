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Украина сравняла счет на фронте: ISW раскрыл, как ВСУ перехватили инициативу

09:13 13.09.2026 Вс
2 мин
Территориальные достижения российской армии в 2026 году почти сошли на нет
aimg Мария Науменко
Украина сравняла счет на фронте: ISW раскрыл, как ВСУ перехватили инициативу Фото: украинские военные (Getty Images)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Украинские войска в 2026 году перехватили инициативу на фронте, почти сведя на нет достижения РФ и проведя контрнаступления на нескольких направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Как отмечают аналитики, в конце 2025 года и в течение 2026-го украинские военные впервые после Курской наступательной операции в августе 2024 смогли успешно противостоять инициативе российских войск.

С марта ВСУ практически свели к нулю чистые территориальные достижения российской армии. В то же время, украинские силы провели контрнаступательные операции на Купянском, Александровском и Лиманском направлениях.

Эти действия позволили украинским военным сорвать ряд планов российского командования.

В частности, контрнаступления ВСУ приостановили попытки российских войск прорваться в Днепропетровскую область. На Купянском направлении украинские силы вернули утраченные позиции в городе и его окрестностях, а также отразили дальнейшие попытки россиян снова их захватить.

Еще одним результатом стало уничтожение значительного российского выступления, которое создавало угрозу северному флангу Славянска и всему Донецкому оборонному поясу.

Где РФ продолжает наступать

Несмотря на это, у российских войск все еще есть определенные успехи. ISW отмечает, что они добились ограниченных, но значительных результатов в Константиновке и ее окрестностях.

Также россияне продвинулись к востоку от Славянска и Краматорска. Однако на этих направлениях им приходится прилагать усилия, чтобы сохранить наступательный импульс.

Подобная ситуация наблюдается и на других участках фронта. Поэтому, по оценке аналитиков, ситуация остается динамичной, а борьба за инициативу продолжается.

Россия может пойти на масштабную мобилизацию

На фоне проблем с продвижением российские командующие, по сообщениям, оказывают давление на российского диктатора Владимира Путина, требуя провести масштабную мобилизацию.

Вероятно, таким образом, российское командование хочет восстановить способность армии захватывать территории и удерживать наступательную инициативу.

В то же время, остается непонятным, насколько новая мобилизация сможет изменить ситуацию на поле боя, если Путин действительно примет такое решение.

Между тем Россия прибегает к все более показательным способам поддержки своих военных. РПЦ отправила на фронт в Украине фрагмент мощей средневекового князя Дмитрия Донского, заявив, что реликвия должна "духовно укрепить" российских военных и поднять их боевой дух.

Между тем, Россия накапливает личный состав и технику на Лиманском направлении, готовясь к возможному усилению наступательных действий.

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