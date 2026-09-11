РПЦ отправила мощи Дмитрия Донского на фронт в Украину "для поднятия боевого духа"

Русская православная церковь отправила на фронт в Украине фрагмент останков средневекового московского князя Дмитрия Донского. В РПЦ заявили, что реликвия должна "духовно укрепить" российских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Речь идет о фрагменте правой руки князя, которую русская церковь называет святой. Реликвию планируют показывать русским военным вдоль линии фронта.

Саркофаг с останками Дмитрия Донского обнаружили нынешним летом во время реставрационных работ в Архангельском соборе Московского Кремля.

В августе глава Кремля Владимир Путин лично осмотрел останки и назвал находку "совершенно уникальной", заявив, что она укрепляет основы российской истории.

В РПЦ Донского назвали "святым полководцем" и заявили, что часть его мощей должна символически находиться рядом с оккупантами. Реликвию поместили в украшенный ящик под закаленным стеклом.

Что известно о Дмитрии Донском

Дмитрий Донской умер в 1389 году. В России его особенно чтят из-за победы над войсками Золотой Орды в Куликовской битве 1380 года.

РПЦ канонизировала князя в 1988 году. Его именем также называли советскую танковую колонну, созданную на средства церкви во время Второй мировой войны.

На выходных мощи Донского пронесли по улицам Москвы во время православной процессии. На днях у мемориала Второй мировой войны в оккупированном Донецке русские чиновники и военные командиры поцеловали реликвию и перекрестились во время молитвы.

Митрополит Донецкий и Мариупольский Владимир заявил, что российским военным и жителям Донбасса нужны "Божья помощь" и благословение святых.

В то же время, действия РПЦ критикуют даже представители церкви. Они обвиняют ее в нарушении религиозных правил ради демонстрации лояльности Кремлю и задают вопрос, почему останки Донского начали активно использовать именно сейчас – через 38 лет после его канонизации.

Ранее РПЦ уже непосредственно поддерживала российских военных в войне против Украины: церковь отправляла священников на передовую и проводила кампании в поддержку российской армии.