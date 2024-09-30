В Запорожье часть жителей рассматривает возможность уехать из города, - Федоров

Многие жители Запорожья раздумывают над эвакуацией из-за регулярных атак РФ по городу. За последние сутки россияне нанесли 393 удара по области, и ранили 16 человек.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в эфире телемарафона.

По его словам, местные жители нервничают. По его словам, ОВА и военные пытаются найти решение о том, как уменьшить количество российских обстрелов управляемыми авиационными бомбами.

"Мы видим, что большое количество жителей Запорожья рассматривают возможность уехать в более безопасные места", – сказал Федоров.

Обстрелы Запорожья

В последние недели Россия начала наносить удары авиационными бомбами по городу Запорожье.

В частности, в эти выходные рано утром 29 сентября атаковали Запорожье КАБами . Кафиры использовали, предварительно, около 13 авиабомб. Атака принесла разрушение сразу в трех районах города.

Также российские войска накрыли КАБами Запорожья и утром 26 сентября. Под удар попали жилые дома и промышленное предприятие. Десять человек пострадали.

Следует напомнить, что впервые россияне ударили авиационной бомбой по Запорожью в ночь на 23 сентября.

Подробно о том, почему в Запорожье "улетели" КАБы и какие цели Российской Федерации - читайте в материале РБК-Украина.

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