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В ЦПД назвали единственный способ ограничить российские удары по Украине

16:07 05.08.2026 Ср
2 мин
Именно этот способ ранее обеспечил Киеву успех с зерновым коридором
aimg Валерий Ульяненко
В ЦПД назвали единственный способ ограничить российские удары по Украине Фото: последствия российского удара по Краматорску (t.me/dsns_telegram)
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Ограничить российские обстрелы Украины можно только путем усиления собственных ударов по территории РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО Андрея Коваленко.

"Важно понять логику: ограничить российские обстрелы сегодня возможно лишь усилением собственных, стабильностью ударов по РФ. Некоторые могут сказать, что это не работает, потому что они продолжают бить по городам, по бизнесу", - отметил он.

Коваленко призвал ответить в этом случае себе на вопрос: "А раньше не обстреливали? А не они ли это все начали?".

"Возможно, они все равно били бы, как раньше, просто в одни ворота, как это было длительное время? Именно так, Россия била бы все равно и точно не собиралась бы останавливаться", - заметил он.

Руководитель ЦПД подчеркнул, что остановить вражеские удары может только усиление украинских атак на Россию. Он напомнил, что именно так было с зерновым коридором, который стал возможным благодаря успехам Украины.

"Поэтому, прежде чем критиковать какие-то действия СОУ, стоит наконец понять, что наши успешные действия и являются тем единственным шансом остановить российский террор, даже если это не происходит в ту секунду, в которую вам бы хотелось бы", - добавил Коваленко.

Обстрел Украины 5 августа

Напомним, в ночь на 5 августа российская армия нанесла комбинированный удар по Украине, применив 28 ракет и 115 ударных беспилотников. Несмотря на работу сил ПВО, баллистические ракеты перехватить не удалось.

Основной удар был направлен на Киевскую область. В столице последствия атаки были зафиксированы в Голосеевском, Оболонском, Деснянском и Святошинском районах.

Из-за обстрелов повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры, также вспыхнули пожары на складах. В Голосеевском районе произошла утечка аммиака, которую оперативно ликвидировали.

Также в результате атаки пострадали объекты компаний "Эпицентр", ROZETKA и "Новая почта".

Детальнее о последствиях ночной атаки РФ на Киев и область - читайте в материале РБК-Украина.

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