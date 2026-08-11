Украина нашла более безопасный путь экспорта зерна и просит 50% скидки, - Reuters

Украина будет экспортировать зерно через Молдову

Киев обратился в Кишинев с просьбой о низком тарифе на перевозку грузов, отметили источники в обеих странах 11 августа.

Российские атаки на "зерновой коридор" и украинские порты участились. Поэтому экспорт из Украины через Черное море в Румынию столкнулся с проблемами.

Источники в Украине и Молдове сообщили изданию, что Киев хотел бы транспортировать свое зерно через Молдову в румынский порт Констанца. И просит 50% скидки от номинальной ставки.

Молдова, по их словам, ответила предложением предоставить гарантии объемов перевозки украинского зерна. Стороны обсуждают временные рамки и объемы транзита продукции через Молдову в Констанцу.

"Пока мы собираем информацию о потенциальных объемах от заинтересованных отправителей. Процесс сбора информации еще не завершен", - сказал Reuters высокопоставленный представитель украинской отрасли.

Сколько зерна можно перевезти

Экс-руководитель Молдавской железной дороги Олег Тофилат сообщил Reuters, что транзитный железнодорожный коридор через Молдову может перевозить 4,5 миллиона метрических тонн ежегодно.

По оценкам Украины, рабочий коридор может обеспечить 10% экспорта страны. Молдова уже обеспечивала железнодорожные перевозки украинского зерна в 2022-2023 годах.

Министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Владимир Боля в понедельник посетил Одесскую область и обсудил со своим украинским коллегой Николаем Калашником вопросы:

улучшения железнодорожного сообщения,

расширения транзитной сети

Ранее РБК-Украина писала, что поставки аграрной продукции из Украины в этом сезоне могут сократиться более чем наполовину. Причиной стали российские атаки по черноморским портам.

Также сообщалось, что Украина может экспортировать около 29,6 миллионов тонн сельскохозяйственной продукции в 2026-27 маркетинговом году. Это на 54% меньше, чем предварительная оценка в 64,4 миллиона тонн.