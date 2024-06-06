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Украина знала, что РФ подорвет Каховскую ГЭС, но не в таких масштабах, - "Укргидроэнерго"

Фото: гендиректор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота (uhe.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

В сентябре 2022 года Украина знала, что Россия планирует заминировать и подорвать Каховскую ГЭС, но тогда никто не думал, что оккупанты разрушат полностью всю станцию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на гендиректора "Укргидроэнерго" Игоря Сироту в интервью для "Мы-Украина".

Гендиректор "Укргидроэнерго" рассказал, что оккупанты заранее начали завозить взрывчатку на Каховскую ГЭС.

По его словам, уже тогда было ясно, что россияне хотят заминировать оборудование и подорвать агрегаты, чтобы сделать станцию неработающей.

"Мы думали, что увидев контрнаступление ВСУ, которое состоялось тогда в Харькове и Херсоне, россияне хотят заминировать оборудование и подорвать агрегаты, чтобы нам осталась неработающая станция. Но мы никогда не могли подумать, что они дойдут до такого маразма, чтобы подорвать полностью всю станцию. Это вообще не укладывается ни в какие рамки, и невозможно понять их мотивы", - отметил Сирота.

Подрыв Каховской ГЭС

Напомним, в 6 июня 2023 года российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС. Это повлекло затопление ряда населенных пунктов Херсонской, Николаевской, Днепропетровской и Запорожской областей.

Как сообщили тогда в "Укргидроэнерго", станция полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

Кроме того, во время наводнения после подрыва захватчиками Каховской ГЭС на оккупированной Россией территории погибли по меньшей мере сотни человек.

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Каховская ГЭСУкргидроэнергоВойна в Украине