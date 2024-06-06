Україна знала, що РФ підірве Каховську ГЕС, але не в таких масштабах, - "Укргідроенерго"

Гендиректор "Укргідроенерго" розповів, що окупанти заздалегідь почали завозити вибухівку на Каховську ГЕС.

За його словами, вже тоді було зрозуміло, що росіяни хочуть замінувати обладнання та підірвати агрегати, щоб зробити станцію непрацюючою.

"Ми думали, що побачивши контрнаступ ЗСУ, який відбувся тоді у Харкові та Херсоні, росіяни хочуть замінувати обладнання та підірвати агрегати, щоб нам залишилась непрацююча станція. Але ми ніколи не могли подумати, що вони дійдуть до такого маразму, щоб підірвати повністю всю станцію. Це взагалі не вкладається ні у які рамки, і неможливо зрозуміти їх мотиви", - зазначив Сирота.