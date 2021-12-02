Як українці ставляться до подвійного громадянства: дані опитування

Восени 2021 року 48% українців взагалі не підтримують ідею запровадження подвійного або множинного громадянства в Україні. Водночас 24% висловлюються за можливість запровадження подвійного (множинного) громадянства для всіх країн без винятків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" та КМІС.

За даними опитування:

11% підтримують цю ідею, якщо подвійне громадянство буде дозволено лише з країнами-членами ЄС і НАТО,

7% можуть підтримати запровадження такого громадянства з усіма країнами, окрім Росії;

майже 5% виступають за подвійне громадянство лише з колишніми республіками СРСР.

Не змогли визначитися з відповіддю 5% опитаних.

Як зазначають соціологи, дані дослідження свідчать, що в українському суспільстві на сьогодні відсутня підтримка ідеї запровадження подвійного (множинного) громадянства.

"Можна також обґрунтовано припустити, що заперечення проти такої ідеї зумовлене російською агресією, в тому числі насильницькою паспортизацією громадян України у Криму та в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Респонденти можуть побоюватися, що у разі безумовного поширення подвійного громадянства на всі країни Росія скористається цим для ще більшого впливу на Україну", - йдеться в коментарі.

Соціологи наголошують, що 67% українців позитивно ставляться до діаспори і якщо "подвійне (множинне) громадянство стосуватиметься винятково закордонних українців, в такому разі пропозиція президента буде схвально сприйнята суспільством".

Дослідження проведене фондом "Демократичні ініціативи" та Київським міжнародним інститутом соціології на замовлення Інституту центральноєвропейської стратегії у рамках спецпроекту Re:Open Zakarpattia. Опитування проводилося з 22 жовтня по 12 листопада 2021 року серед 2023 респондентів по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Опитування проведене методом CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера; computer-assisted telephone interviews). Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0.95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2.4%