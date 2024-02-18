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Украина сможет получить первые истребители F-16 в июне, - СМИ

Фото: Украина сможет получить первые истребители F-16 в июне (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украина сможет получить первые истребители F-16 летом 2024 года. Вероятно, речь идет о июне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Foreign Policy.

Издание проанализировало заявления европейских лидеров на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Я думаю, что в июне мы увидим их в Украине", - цитирует издание министра обороны Литвы Арвидаса Анусаускаса.

Эти сроки также подтвердил другой европейский чиновник, находившийся в Мюнхене.

"Украинские власти рассчитывают, что до конца финансового года в США (сентября) обучение на истребителях пройдут 12 пилотов", - отмечают авторы.

F-16 для Украины

Ранее союзники Украины заявили о создании авиационной коалиции для передачи нашему государству современных истребителей F-16. Коалицию возглавили Нидерланды и Дания.

Недавно официально стало известно, что первая группа украинских пилотов завершила базовую программу обучения в Британии и приступила к тренировкам на истребителях F-16 в Дании.

В конце декабря премьер Нидерландов Марк Рютте рассказал, что правительство страны приняло решение о подготовке первых 18 истребителей F-16 к передаче Украине.

Также Рютте заявил, что процесс передачи истребителей идет по графику. Он отметил, что Украина получит по меньшей мере 24 самолета, возможно больше, но не меньше.

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Авиация УкраиныF-16