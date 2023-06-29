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Украина взлетела на шесть позиций в рейтинге сборных ФИФА: топ-3 планеты без изменений

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Киев, Четверг 29 июня 2023 15:06
Украина взлетела на шесть позиций в рейтинге сборных ФИФА: топ-3 планеты без изменений Фото: "Сине-желтые" одержали две победы в июне (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорцив

Международная федерация футбола обнародовала обновленную классификацию национальных команд мира. Сборная Украины достигла значительного прогресса в пределах топ-30 лучших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ФИФА.

"Сине-желтые" поднялись на 24-е место в рейтинге мирового футбола. С момента предыдущего обновления классификации украинцы поднялись вверх на 6 позиций.

В июне сборная Украины провела три поединка. Сначала подопечные Сергея Реброва расписали феерическую ничью (3:3) в спарринге против Германии. Далее же национальная команда одержали две нелегкие победы в квалификации к Евро-2024 – над Северной Македонией (3:2) и Мальтой (1:0).

Лидером рейтинга ФИФА осталась сборная Аргентины. Чемпионы мира опережают Францию и Бразилию. В свою очередь нглийская сборная сумела обойти Бельгию, а хорваты – Нидерланды.

Следующие матчи сборной Украины назначены на сентябрь. "Сине-желтые" встретятся с фаворитами отборочной группы – сборной Англии (9 сентября) и сборной Италии (12 сентября). Первые в данный момент идут в лидерах секстета, набрав 12 очков после четырех туров.

Украина взлетела на шесть позиций в рейтинге сборных ФИФА: топ-3 планеты без изменений

К слову, ранее молодежная сборная Украины узнала соперника в 1/4 финала Евро-2023.

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