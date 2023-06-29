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Украина U-21 получила соперника в четвертьфинале Евро-2023: когда и где состоится матч

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Клуж-Напока, Четверг 29 июня 2023 10:22
Украина U-21 получила соперника в четвертьфинале Евро-2023: когда и где состоится матч Фото: "Сине-желтые" идут без поражений на турнире (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорцив

Молодежная сборная Украины в первом раунде плей-офф чемпионата Европы 2023 встретится с командой Франции U-21.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

Матч Франция U-21 – Украина U-21 состоится 2 июля в Клуже. Поединок примет стадион "Клуж Арена". Старт встречи назначен на 22:00 по киевскому времени.

Подопечные Руслана Ротаня вышли в 1/4 финала со второго места в группе B. "Сине-желтые" одержали две победы (Хорватия, Румыния) и расписали ничью с испанцами (2:2). Французская же команда закончила групповой этап на вершине квартета D.

Ребята Сильвена Рипполя выиграли все три матча на групповом этапе. В первом туре "трехцветные" дожали Италию (2:1), а во втором минимально одолели норвежцев. Наконец-то в третий игровой день Франция U-21 разгромила сверстников из Швейцарии (4:1).

Все пары 1/4 финала Евро-2023 среди 21-летних:

  • Грузия U-21 – Израиль U-21, 1 июля, 20:00
  • Испания U-21 – Швейцария U-21, 1 июля, 22:00
  • Англия U-21 – Португалия U-21, 2 июля, 20:00
  • Франция U-21 – Украина U-21, 2 июля, 22:00

По итогам Евро-2023 разыграют три путевки на Олимпийские игры-2024. Франция получила место на Олимпиаде в статусе хозяйки соревнований. В свою очередь Англия не сможет завоевать лицензию, поскольку в Играх будет участвовать сборная Соединенного Королевства.

К слову, ранее сборная Украины U-21 не удержала победу над Испанией на групповом этапе.

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