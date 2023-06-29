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Україна злетіла на шість позицій у рейтингу збірних ФІФА: топ-3 планети без змін

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Київ, Четвер 29 червня 2023 15:06
Україна злетіла на шість позицій у рейтингу збірних ФІФА: топ-3 планети без змін Фото: "Синьо-жовті" здобули дві перемоги в червні (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорців

Міжнародна федерація футболу опублікувала оновлену класифікацію національних команд світу. Збірна України досягла значного прогресу в межах топ-30 найкращих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ФІФА.

"Синьо-жовті" піднялися на 24-те місце в рейтингу світового футболу. З часу попереднього оновлення класифікації українці піднялися вгору на 6 позицій.

У червні збірна України провела три поєдинки. Спершу підопічні Сергія Реброва розписалу феєричну нічию (3:3) у спарингу проти Німеччини. Далі ж національна команда здобули дві нелегкі перемоги в кваліфікації до Євро-2024 – над Північною Македонією (3:2) та Мальтою (1:0).

Лідером рейтингу ФІФА залишилася збірна Аргентини. Чемпіони світу випереджають Францію і Бразилію. Натомість англійська збірна зуміла обійти Бельгію, а хорвати – Нідерланди.

Наступні матчі збірної України призначені на версень. "Синьо-жовті" зустрінуться з фаворитами відбіркової групи – збірною Англії (9 вересня) та збірною Італії (12 вересня). Перші наразі йдуть у лідерах секстету, набравши 12 очок після чотирьох турів.

Україна злетіла на шість позицій у рейтингу збірних ФІФА: топ-3 планети без змін

До слова, раніше молодіжна збірна України дізналася суперника в 1/4 фіналу Євро-2023.

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