Украина завоевала уже восьмую медаль на Паралимпийских играх-2024
Украинская спортсменка Наталья Кобзар заняла второе место на Паралимпиаде по бегу на 200 метров. Это уже восьмая медаль для Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.
Украинка соревновалась в классе T37 (спортсмены с умеренным нарушением движения и координации с одной стороны тела).
Кобзар смогла финишировать за 27,43 секунды. Ее опередила только китаянка Вень Сяоянь, которая одолела дистанцию в 200 метров за 25,86 секунды.
Такой показатель стал для украинской спортсменки рекордом за сезон.
Стоит заметить, что Кобзар завоевывала "серебро" и на Паралимпийских играх в Токио, тогда она заняла второе место на дистанции в 400 метров.
Что предшествовало
Напомним, Украина продолжает завоевывать медали на Паралимпиаде в Париже. В частности, сегодня, 30 августа, украинский пловец Александр Комаров занял первое место.
Он смог установить паралимпийский рекорд - в плавании на дистанции 100 метров вольным стилем в классе S5 спортсмен достиг финиша за 1:07,77 минуты.
Также сегодня второе "серебро" на Паралимпиаде завоевала украинская пловчиня Ирина Пойда.
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