Партизаны нашли место расположения российских разведчиков в Крыму (фото)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал партизанского движения "АТЕШ".

"Несмотря на то, что разместились они рядом с указанной точкой, в нескольких зданиях, мы вычислили каждое. Нам удалось зафиксировать большую часть из них, узнать их данные, места жительства и маршруты перемещений", - добавили в "АТЕШ".

В процессе слежки удалось выяснить, что именно тут, под прикрытием, действует подразделение ГРУ РФ.

"Внимание агентов изначально привлекла территория бывшей воинской части №95408, где размещался автомобильный батальон. На месте обнаружили довольно много военной техники, несмотря на установленный высокий забор", - рассказали партизаны.

Ситуация в Крыму

Российские войска оккупировали Крым в 2014 году. После этого захватчики используют полуостров в большей степени в воеенных целях, размещая на его территории как технику, так и живую силу.

Украинские военные, считая военные объекты РФ в Крыму законными целями, постоянно точечно атакуют их, не без помощи, в частности, партизан. Подполье хорошо развито в Крыму и часто передает Силам обороны координаты военныых объектов захватчиков.

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