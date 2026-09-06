ua en ru
Вс, 06 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

Украина недоиспользует импорт электроэнергии из ЕС: Кудрицкий назвал причину

18:05 06.09.2026 Вс
2 мин
В результате даже в периоды массовых отключений Украина не всегда могла закупить весь доступный объем электроэнергии из ЕС
aimg Александр Мороз
Украина недоиспользует импорт электроэнергии из ЕС: Кудрицкий назвал причину Владимир Кудрицкий (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Искусственные ценовые ограничения на украинском энергорынке мешают в полной мере использовать импорт электроэнергии из Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на объяснение экс-главы "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого.

"Так вот, в течение каждой такой зимы мы недоиспользовали возможности импорта электроэнергии из Европы из-за определенных искусственных ограничений на электроэнергетическом рынке", - сказал Кудрицкий.

Читайте также: Прайс-кэпы должны давать возможность зарабатывать на рынке электроэнергии, - нардеп

По его словам, проблема касается и ручного регулирования цен и правил на рынке. Когда предельные цены и другие условия могут изменяться административно, это снижает доверие инвесторов и тормозит строительство новой генерации.

"И не будет возможности у украинских аппаратчиков такого постсоветского толка вручную контролировать цену на рынке, контролировать какие-то правила функционирования этого рынка способом, который не является прозрачным и может быть дискриминационным для одних игроков и преференциальным для других", - подчеркнул он.

Кудрицкий считает, что переход к правилам европейского энергорынка позволит одновременно увеличить импорт, улучшить условия инвестиций в новые электростанции и в перспективе сократить количество отключений.

По его словам, для конечного потребителя полноценная интеграция с европейским рынком может означать "меньше отключений и более низкий ценник".

Ранее кандидат политических наук Виталий Сташук заявил, что импорт не всегда может заходить в нужных объемах в Украину из-за ценовых барьеров (прайс-кэпов).

До этого также отмечалось, что без просмотра прайс-кэпов Украине будет сложнее импортировать электроэнергию зимой.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Электроэнергия
Новости
Россия более двух часов била по Запорожью: в городе горят дома, пострадали 6 человек
Россия более двух часов била по Запорожью: в городе горят дома, пострадали 6 человек
Аналитика
Реактивный террор Киева. Как РФ меняет тактику атак на осень
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Реактивный террор Киева. Как РФ меняет тактику атак на осень