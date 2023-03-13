Украина во время войны вышла на третье место в мире по импорту оружия

Украина в 2022 году вышла на третье место по импортеру основных вооружений благодаря военной помощи США и многих европейских государств после российского вторжения в феврале 2022 года. Украина уступает Катару и Индии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование Стокгольмского института исследования проблем мира ( SIPRI ).

По данным института, с 1991 года до конца 2021 ода Украина импортировала мало основных вооружений. В итоге на Украину приходилось 2,0% мирового импорта вооружений за пятилетний период 2018-2022 годах.

"Из-за опасений, что поставка боевых самолетов и ракет большой дальности может привести к дальнейшей эскалации войны в Украине, страны НАТО отклонили запросы Украины на них в 2022 году. В то же время они поставляли такое вооружение другим государствам, вовлеченным в конфликты, особенно на Ближнем Востоке и в Южной Азии", - сказал Питер Д. Веземан, старший научный сотрудник программы SIPRI по передаче оружия.

Из 29 государств, поставлявших Украине в 2022 году основные вооружения, основными поставщиками были США, на долю которых приходилось 35% всего украинского импорта вооружений в течение года, Польша (17%), Германия (11%), Великобритания (10%) и Чехия (4,4%).

Многие из вооружений были не новыми и поставлялись в 2022 году из существующих запасов, в том числе 228 артиллерийских орудий и примерно 5000 управляемых артиллерийских ракет из США, 280 танков из Польши и более 7000 противотанковых ракет из Великобритании.

Также были поставлены некоторые новые вооружения, такие как системы ПВО из Германии, Польши, Великобритании и США. Во многих случаях поставки оружия одним государством финансировались другими государствами или Европейским союзом через Европейский фонд мира. Например, к концу 2022 года ЕС выделил 3,1 млрд евро на военную технику для Украины.