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Украина во время войны вышла на третье место в мире по импорту оружия

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Украина, Понедельник 13 марта 2023 11:02
Украина во время войны вышла на третье место в мире по импорту оружия Фото: Украина заняла третье место по импорту оружия (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Украина в 2022 году вышла на третье место по импортеру основных вооружений благодаря военной помощи США и многих европейских государств после российского вторжения в феврале 2022 года. Украина уступает Катару и Индии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI).

По данным института, с 1991 года до конца 2021 ода Украина импортировала мало основных вооружений. В итоге на Украину приходилось 2,0% мирового импорта вооружений за пятилетний период 2018-2022 годах.

"Из-за опасений, что поставка боевых самолетов и ракет большой дальности может привести к дальнейшей эскалации войны в Украине, страны НАТО отклонили запросы Украины на них в 2022 году. В то же время они поставляли такое вооружение другим государствам, вовлеченным в конфликты, особенно на Ближнем Востоке и в Южной Азии", - сказал Питер Д. Веземан, старший научный сотрудник программы SIPRI по передаче оружия.

Из 29 государств, поставлявших Украине в 2022 году основные вооружения, основными поставщиками были США, на долю которых приходилось 35% всего украинского импорта вооружений в течение года, Польша (17%), Германия (11%), Великобритания (10%) и Чехия (4,4%).

Многие из вооружений были не новыми и поставлялись в 2022 году из существующих запасов, в том числе 228 артиллерийских орудий и примерно 5000 управляемых артиллерийских ракет из США, 280 танков из Польши и более 7000 противотанковых ракет из Великобритании.

Также были поставлены некоторые новые вооружения, такие как системы ПВО из Германии, Польши, Великобритании и США. Во многих случаях поставки оружия одним государством финансировались другими государствами или Европейским союзом через Европейский фонд мира. Например, к концу 2022 года ЕС выделил 3,1 млрд евро на военную технику для Украины.

Напомним, по данным SIPRI, продажи оружия и военных услуг в мире росли семь лет подряд. В 2021 году 100 крупнейших компаний отрасли достигли показателя продаж на сумму 592 млрд долларов, что на 1,9% больше по сравнению с 2020 годом.

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