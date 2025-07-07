Украина увеличила на 900% месячное производство дронов, - аналитики

Украина в месяц производит на 900% больше дронов, чем в прошлом году. Фактически это рост производства в 10 раз.
Об этом свидетельствуют данные аналитических центров Atlantic Council и Georgetown Security Studies Review, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express.
По данным аналитиков, Украина еще летом прошлого года производила 20 тысяч дронов в месяц. Но этим летом показатели производства выросли до 200 тысяч единиц в месяц.
В аналитических центрах обратили внимание, что на этом фоне необходимы долгосрочные контракты для оборонно-промышленного комплекса. Это позволит предприятиям принимать более оптимальные решения по найму персонала, организации производственных цепочек и дальнейшим инвестициям.
Кроме того, эксперты отмечают важность внедрения стандартов качества, чтобы снизить риск поставок некачественных дронов. В Defense Express в свою очередь обратили внимание, что следует усилить контроль за соблюдением требований на всех этапах производства.
Также исследователи подчеркивают, что необходимо сохранить баланс между масштабами выпуска и технологичностью продукции. В частности, рекомендуется активнее использовать решения на базе искусственного интеллекта и оптоволоконных систем.
Напомним, ранее министр обороны Украины Рустем Умеров заявлял, что Украина ежегодно может производить около 10 млн дронов.
Он отметил, что дроны украинского производства значительно дешевле аналогов. Также они были протестированы во время боевых действий.
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