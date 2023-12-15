Украина сохранила позиции в рейтинге ФИФА (фото)
ФИФА обновила рейтинг женских сборных. Национальная команда Украины сохранила свои позиции и осталась на 33 месте.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на официальный сайт Международной федерации футбола.
Лидируют в рейтинге лучших сборных Испания, США и Франция.
Также в ТОП-10 по состоянию на 15 декабря входят Англия, Швеция, Германия, Нидерланды, Япония, Канада и (достаточно неожиданно) Южная Корея.
Рейтинг ФИФА среди женских сборных (fifa.com)
Заметим, что в рейтинге ФИФА нашу сборную опережают, в частности, Польша, Аргентина, Уэльс и Новая Зеландия.
А в спину нам дышат Нигерия, Мексика и Сербия.
Рейтинг ФИФА среди женских сборных (fifa.com)
Добавим, что женская сборная Украины в последнее время провела шесть матчей в Лиге наций группы B, выиграв два матча и потерпев четыре поражения. "Сине-желтая" команда заняла третье место в группе и сумела обойти Словению в рейтинге третьих команд, избежав прямого вылета в Лигу С.
За выживание в дивизионе B команда Владимира Пятенко продолжит борьбу стыковыми матчами против сборной Болгарии, которые пройдут в конце февраля.
Напомним, что мужская сборная Украины сейчас держится в ТОП-25 команд планеты.
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