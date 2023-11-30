Сборная Украины удержала позиции в рейтинге сборных ФИФА: Бразилия продолжила падение
Международная федерация футбола опубликовала обновленную классификацию национальных команд мира. Украина удержалась в топ-25 сборных планеты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ФИФА.
"Сине-желтые" остались на 22-й позиции в мировом рейтинге. На этих же рубежах подопечные Сергея Реброва пребывали месяц назад.
В ноябре сборная Украины провела всего один официальный поединок. В финальном туре квалификации к Евро-2024 национальная команда разошлась миром с Италией (0:0). Такой результат вывел украинцев только в плей-офф за место на чемпионате Европы.
Лидером классификации ФИФА осталась сборная Аргентины. Действующие чемпионы мира опережают французов и англичан. Зато наметился регресс сборной Бразилии. Пентакампеоны проиграли оба ноябрьских матча отбора к ЧМ-2026 и упали на 5-е место в рейтинге.
Недавно сборная Украины узнала дату и время полуфинала плей-офф Лиги наций. 21 марта "сине-желтые" встретятся с Боснией и Герцеговиной в пути B мини-турнира. Победитель противостояния сразится за путевку на Евро-2024 со сборными Израиля или Исландии.
К слову, ранее президент УЕФА Чеферин пожелал выхода Боснии на чемпионат Европы.
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