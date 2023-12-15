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Україна зберегла позиції в рейтингу ФІФА (фото)

Україна, П'ятниця 15 грудня 2023 14:05
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Україна зберегла позиції в рейтингу ФІФА (фото) Фото: Україна зберегла позиції в рейтингу ФІФА (facebook.com/uafwomen)
Автор: Наталія Юрченко

ФІФА оновила рейтинг жіночих збірних. Національна команда України зберегла свої позиції та залишилася на 33-му місці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Міжнародної федерації футболу.

Лідирують у рейтингу кращих збірних Іспанія, США та Франція.

Також в ТОП-10 станом на 15 грудня входять Англія, Швеція, Німеччина, Нідерланди, Японія, Канада і (доволі несподівано) Південна Корея.

Україна зберегла позиції в рейтингу ФІФА (фото)

Рейтинг ФІФА серед жіночих збірних (fifa.com)

Зауважимо, що в рейтингу ФІФА нашу збірну випереджають, зокрема, Польща, Аргентина, Уельс і Нова Зеландія.

А у спину нам дихають Нігерія, Мексика і Сербія.

Україна зберегла позиції в рейтингу ФІФА (фото)

Рейтинг ФІФА серед жіночих збірних (fifa.com)

Додамо, що жіноча збірна України останнім часом провела шість матчів у Лізі націй групи B, вигравши два матчі та зазнавши чотирьох поразок. "Синьо-жовта" команда посіла третє місце в групі та зуміла обійти Словенію в рейтингу третіх команд, уникнувши прямого вильоту в Лігу С.

За виживання у дивізіоні B команда Володимира Пятенка продовжить боротьбу стиковими матчами проти збірної Болгарії, які відбудуться наприкінці лютого.

Нагадаємо, що чоловіча збірна України наразі втримується в ТОП-25 команд планети.

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