Україна зберегла позиції в рейтингу ФІФА (фото)

ФІФА оновила рейтинг жіночих збірних. Національна команда України зберегла свої позиції та залишилася на 33-му місці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Міжнародної федерації футболу.

Лідирують у рейтингу кращих збірних Іспанія, США та Франція.

Також в ТОП-10 станом на 15 грудня входять Англія, Швеція, Німеччина, Нідерланди, Японія, Канада і (доволі несподівано) Південна Корея.

Рейтинг ФІФА серед жіночих збірних (fifa.com)

Зауважимо, що в рейтингу ФІФА нашу збірну випереджають, зокрема, Польща, Аргентина, Уельс і Нова Зеландія.

А у спину нам дихають Нігерія, Мексика і Сербія.

Рейтинг ФІФА серед жіночих збірних (fifa.com)

Додамо, що жіноча збірна України останнім часом провела шість матчів у Лізі націй групи B, вигравши два матчі та зазнавши чотирьох поразок. "Синьо-жовта" команда посіла третє місце в групі та зуміла обійти Словенію в рейтингу третіх команд, уникнувши прямого вильоту в Лігу С.

За виживання у дивізіоні B команда Володимира Пятенка продовжить боротьбу стиковими матчами проти збірної Болгарії, які відбудуться наприкінці лютого.