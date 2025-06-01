Украина заранее предупредила Трампа об ударах по авиабазам РФ, - Axios

Сегодня состоялась спецоперация СБУ "Паутина", в рамках которой дроны атаковали стратегические бомбардировщики РФ. Украина в свою очередь заранее предупредила США об атаке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios .

"По словам украинского виновника, Украина заранее уведомила администрацию Трампа (об атаке на аэродромы - ред.)", - пишет Axios.

Масштабная атака произошла незадолго до того, как президент Украины Владимир Зеленский объявил, что в понедельник направляет в Стамбул делегацию в главе с министром обороны Рустемом Умеров на переговоры с РФ о прекращении огня.

Что известно об операции СБУ

Напомним, источники РБК-Украина в спецслужбах сообщили, что днем 1 июня СБУ отработала сразу по четырем военным аэродромам России. Причем объекты находятся в глубоком тылу - до них сотни километров от границы Украины.

Под удары попали аэродромы: "Белая" (Иркутская область), "Оленья" (Мурманская область), "Дягилево" (Рязань, Рязанская область) и "Иваново" (Ивановская область).

По последней информации, пока что известно о поражении не менее 41 самолетов типов Ту-95 и Ту-22М3, а также А-50. Конечный ущерб, степень повреждений - пока неизвестны.

По состоянию на 18:00 СБУ с официальной информацией еще не выходила.

Подробнее об операции "Паутина", последствиях атаки по каждому аэродрому - читайте в материале РБК-Украина.

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