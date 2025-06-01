Україна не попередила Трампа про удари по авіабазах РФ, - Axios

Сьогодні відбулася спецоперація СБУ "Павутина", в рамках якої дрони атакували стратегічні бомбардувальники РФ. Україна заздалегідь не попередила США про атаку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios .

Масштабна атака сталася незадовго до того, як президент України Володимир Зеленський оголосив, що в понеділок направляє до Стамбула делегацію на чолі з міністром оборони Рустемом Умєровим на переговори з РФ про припинення вогню.

Зазначимо, спочатку Axios написав про те, що офіційний Київ попередив Вашингтон.

"Україна заздалегідь повідомила адміністрацію Трампа (про атаку на аеродроми, - ред.)", - процитувало видання неназваного українського чиновника.

Проте згодом скоригувало публікацію і написало, що Україна НЕ попереджала адміністрацію Трампа про атаки.