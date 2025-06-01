Україна не попередила Трампа про удари по авіабазах РФ, - Axios
Сьогодні відбулася спецоперація СБУ "Павутина", в рамках якої дрони атакували стратегічні бомбардувальники РФ. Україна заздалегідь не попередила США про атаку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.
Масштабна атака сталася незадовго до того, як президент України Володимир Зеленський оголосив, що в понеділок направляє до Стамбула делегацію на чолі з міністром оборони Рустемом Умєровим на переговори з РФ про припинення вогню.
Зазначимо, спочатку Axios написав про те, що офіційний Київ попередив Вашингтон.
"Україна заздалегідь повідомила адміністрацію Трампа (про атаку на аеродроми, - ред.)", - процитувало видання неназваного українського чиновника.
Проте згодом скоригувало публікацію і написало, що Україна НЕ попереджала адміністрацію Трампа про атаки.
Що відомо про операцію СБУ
Нагадаємо, джерела РБК-Україна в спецслужбах повідомили, що вдень 1 червня СБУ відпрацювала одразу по чотирьох військових аеродромах Росії. Причому об'єкти розташовані в глибокому тилу - до них сотні кілометрів від кордону України.
Під удари потрапили аеродроми: "Біла" (Іркутська область), "Оленя" (Мурманська область), "Дягілєво" (Рязань, Рязанська область) та "Іваново" (Іванівська область).
За останньою інформацією, поки що відомо про ураження щонайменше 41 літака типів Ту-95 і Ту-22М3, а також А-50. Кінцевий збиток, ступінь пошкоджень - поки невідомі.
Станом на 18:00 СБУ з офіційною інформацією ще не виходила.
Детальніше про операцію "Павутина", наслідки атаки по кожному аеродрому - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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