Паралимпиада-2024: медальный зачет после четвертого дня, на каком месте Украина

На Паралимпийских играх-2024 завершился четвертый день соревнований, который принес много положительных эмоций украинским спортсменам и болельщикам.

РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Международного паралимпийского комитета рассказывает, какое место Украина занимает в медальном зачете после 1 сентября.

Какие медали 1 сентября завоевали украинцы на Паралимпиаде-2024

Михаил Сербин с мировым рекордом (финишировал за 1:05.84 минуты) завоевал "золото" в плавании на стометровке на спине в классе S11.

К слову, в этом заплыве у Украины была двойной подиум, ведь бронзовую награду получил Даниил Чуфаров.

Также 1 сентября "золото" завоевала легкоатлетка Оксана Зубковская, победившая в прыжках в длину в классе T12.

Серебряные медали для нашей страны принесли в этот день Роман Полянский (академическая гребли, одиночки, класс PR1) и дебютант Паралимпиады Игорь Семенихин в плавании на дистанции 100 м брассом класс SB5.

Почетную "бронзу" в актив записали Евгений Богодайко (плавание, 100 м брассом, класс SB6), Анна Гонтарь (плавание, 100 м брассом, класс SB5) и Артем Колинько, получивший историческую для Украины медаль в бочче - спортивной игре с мячом на точность.

Украина завоевала историческую медаль в бочче (фото: facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine)

На каком месте Украина в медальном зачете

После удачного соревновательного дня наша сборная улучшила свою позицию в общем медальном зачете, поднявшись с 20-й на 11-ю строчку. В активе наших паралимпийцев три "золота", 10 серебряных и 14 бронзовых медалей. По количеству медалей Украина разделяет 4 место с США и Бразилией.

Лидерство продолжает удерживать Китай, имеющий 71 медаль, из которых 33 - золотые.

Вторую строчку занимает Великобритания (43 награды, из которых 23 - "золото").

Тройку лидеров с 8 золотыми наградами замыкают США, опережая Бразилию только по показателю большего количества "серебра".

Напомним, что на прошлых Паралимпийских играх, прошедших в Токио четыре года назад, украинские спортсмены получили 98 наград: 24 золотых, 47 серебряных и 27 бронзовых. Наша сборная тогда стала шестой в общем медальном зачете.