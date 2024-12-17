ua en ru
Вт, 17 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Минобороны направило почти 2 млрд гривен на закупку дронов: как распределят средства

Вторник 17 декабря 2024 12:56
UA EN RU
Минобороны направило почти 2 млрд гривен на закупку дронов: как распределят средства Иллюстративное фото: Минобороны направило почти 2 млрд гривен на закупку дронов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Министерство обороны Украины направило 1,89 миллиарда гривен в боевые бригады на закупку беспилотных летательных аппаратов (БпЛА).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства обороны Украины.

Из выделенных ведомством средств:

  • 55% от суммы будут потрачены на дроны типа Mavic, в частности с ночным видением;
  • 18% - будет направлено на закупку FPV-камикадзе.

В частности значительные объемы финансирования были выделены на закупку дронов бомберов, а также комплекты запчастей к ним.

"Однозначным плюсом такого решения является то, что бригады самостоятельно закупают то, что им необходимо для выполнения боевых задач. Дроны сразу будут направлены на фронт", - пишет Минобороны.

Дроны для ВСУ

В октябре премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что до конца 2024 года в Украине планируется производство 1,5 миллиона дронов.

Министр обороны Рустем Умеров также отметил, что на 2025 год страна ставит цель изготовить еще несколько миллионов беспилотников, чтобы не допустить доминирования России в этой сфере.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что обеспечение Вооруженных Сил дронами является стратегическим приоритетом для государства.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
Миру грозит дефицит кофе? Почему подорожал этот продукт и что будет с ценами в Украине
Миру грозит дефицит кофе? Почему подорожал этот продукт и что будет с ценами в Украине
DAILY
Игра без правил. Как Запад уступает России и Китаю в борьбе за влияние в мире
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Игра без правил. Как Запад уступает России и Китаю в борьбе за влияние в мире