Минобороны направило почти 2 млрд гривен на закупку дронов: как распределят средства
Министерство обороны Украины направило 1,89 миллиарда гривен в боевые бригады на закупку беспилотных летательных аппаратов (БпЛА).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства обороны Украины.
Из выделенных ведомством средств:
- 55% от суммы будут потрачены на дроны типа Mavic, в частности с ночным видением;
- 18% - будет направлено на закупку FPV-камикадзе.
В частности значительные объемы финансирования были выделены на закупку дронов бомберов, а также комплекты запчастей к ним.
"Однозначным плюсом такого решения является то, что бригады самостоятельно закупают то, что им необходимо для выполнения боевых задач. Дроны сразу будут направлены на фронт", - пишет Минобороны.
Дроны для ВСУ
В октябре премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что до конца 2024 года в Украине планируется производство 1,5 миллиона дронов.
Министр обороны Рустем Умеров также отметил, что на 2025 год страна ставит цель изготовить еще несколько миллионов беспилотников, чтобы не допустить доминирования России в этой сфере.
Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что обеспечение Вооруженных Сил дронами является стратегическим приоритетом для государства.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.