Минобороны направило почти 2 млрд гривен на закупку дронов: как распределят средства

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства обороны Украины.

Из выделенных ведомством средств:

55% от суммы будут потрачены на дроны типа Mavic, в частности с ночным видением;

18% - будет направлено на закупку FPV-камикадзе.

В частности значительные объемы финансирования были выделены на закупку дронов бомберов, а также комплекты запчастей к ним.

"Однозначным плюсом такого решения является то, что бригады самостоятельно закупают то, что им необходимо для выполнения боевых задач. Дроны сразу будут направлены на фронт", - пишет Минобороны.

Дроны для ВСУ

В октябре премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что до конца 2024 года в Украине планируется производство 1,5 миллиона дронов.

Министр обороны Рустем Умеров также отметил, что на 2025 год страна ставит цель изготовить еще несколько миллионов беспилотников, чтобы не допустить доминирования России в этой сфере.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что обеспечение Вооруженных Сил дронами является стратегическим приоритетом для государства.