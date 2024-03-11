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С Польшей и не только. Украина готовится открыть ряд новых пунктов пропуска

Украина, Понедельник 11 марта 2024 09:48
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С Польшей и не только. Украина готовится открыть ряд новых пунктов пропуска Фото: министр по развитию общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ростислав Шаправский, Наталия Гурковская

В этом году Украина планирует открыть ряд новых пограничных пунктов пропуска, что позволит снизить нагрузку на украино-польский участок границы. Новые КПП должны появиться на границе с Венгрией, Молдовой, Румынией и Польшей.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал вице-премьер по восстановлению - министр по развитию общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

"Надеюсь, что с Венгрией мы вскоре откроем дополнительный новый пункт пропуска, а существующий - "Лужанка" - переформатируем под пропуск пустых грузовиков, тем самым увеличим его пропускную способность", - пояснил министр.

По его словам, в конце марта также планируется открытие общего дополнительного пункта пропуска с Молдовой, который последние месяцы был на ремонте.

"С Румынией в этом году тоже ожидаем открытие нового пункта пропуска. С Польшей, кстати, тоже. Проект, который начали строить несколько лет назад, завершим в этом году", - заверил глава Минвосстановления.

Ситуация на границе Украины

Актуальность появления новых пунктов пропуска на границе Украины возникла после того, как польские фермеры заблокировали шесть КПП на границе с Украиной, в связи с чем в очередях на территории Польши на данный момент стоят несколько тысяч грузовиков.

В конце февраля 2024 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказывал, что на границе Украины и Венгрии появится новый пункт пропуска - "Великая Паладь - Надьгодош". Отметим, что открытие этого пункта пропуска анонсировали еще в 2019 году.

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