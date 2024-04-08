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Украина и Венгрия согласовали открытие нового пункта пропуска на границе

Понедельник 08 апреля 2024 18:48
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Украина и Венгрия согласовали открытие нового пункта пропуска на границе Фото: министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и посол Венгрии в Украине Хеизера Антала (mtu.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Украина и Венгрия согласовали открытие пункта пропуска "Великая Паладь - Надьгодош" для легкового транспорта, а также возможность движения пустых грузовиков массой более 7,5 тонны на КПП "Лужанка - Берегшурань".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Соответствующие изменения в соглашение между правительствами стран по контролю пограничного движения подписали министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков и посол Венгрии в Украине Хеизера Антала.

"Подписанные изменения в соглашение с Венгрией позволяют нам приступить к планированию проектных и инфраструктурных работ для запуска нового пункта пропуска "Великая Паладь - Надьгодош" и обеспечения движения пустых грузовиков на "Лужанке", - сообщил Кубракова.

Также стороны рассматривают возможность строительства нового грузового пункта пропуска "Дийда - Берегдароц", чтобы увеличить пропускную способность украинско-венгерской границы.

Кроме того, по словам министра, Украина работает над началом переговоров о совместном таможенном и пограничном контроле с Венгрией, чтобы ускорить пересечение границы.

Отмечается, что после подписания изменений в соглашение документ должен быть ратифицирован.

Украина готовится открыть ряд новых пунктов пропуска

Напомним, ранее мы сообщали, что в этом году Украина планирует открыть ряд новых пограничных пунктов пропуска, что позволит снизить нагрузку на украино-польский участок границы. Новые КПП должны появиться на границе с Венгрией, Молдовой, Румынией и Польшей.

В частности, 2 апреля Кабинет министров принял постановление, которое позволит открыть новый пункт пропуска между Украиной и Румынией.

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Венгрия МИУ Граница с Украиной
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