В Пентагоне говорят, что Украина не хочет самолеты A-10. Передать их просили Буданов и Сырский

Об этом заявил министр Военно-воздушных сил США Фрэнк Кендалл, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense One .

По информации издания, США решили избавиться от устаревших A-10. Военные считают, что такие самолеты слишком уязвимы для выживания в современном конфликте.

Конгрессмены в свою очередь предложили предоставить такие самолеты Украине, чтобы помочь ей в защите от российской агрессии.

Кендалл в ответ на такое предложение в ходе слушаний в комитете по вооруженным силам Палаты представителей заявил, что ему неизвестно об интересе со стороны Украины.

"Украина не проявила особого интереса. Я думаю, что они, по справедливости, обеспокоены их выживаемостью", - добавил министр ВВС.

Он отметил, что любая страна, которая получит такие самолеты, столкнется с проблемой обслуживания - А-10 уже 45 лет и детали для него в дефиците.

В то же время старший научный сотрудник института Гудзона Люк Коффи не согласен с тем, что Украине не нужны А-10. По его мнению, самолеты можно будет использовать в связке с F-16.

"Этот самолет был буквально создан для уничтожения советской и российской бронетехники. Да, он немного устарел, но так же как и ATACMS, так же как и HIMARS", - уточнил Коффи.

А-10

Отметим, А-10 был принят на вооружение в США еще в 1976 году. Его задача заключается в том, чтобы обеспечивать авиационную поддержку. Это единственный самолет в составе ВВС США с такой ролью.

Американцы использовали А-10 в ряде войн, в том числе в операции НАТО в Сербии и Афганистане.