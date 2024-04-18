У Пентагоні кажуть, що Україна не хоче літаків A-10. Передати їх просили Буданов та Сирський
Сполучені Штати Америки не бачать зацікавленості України у постачанні застарілих американських штурмовиків A-10 Warthogs.
Про це заявив міністр Військово-повітряних сил США Френк Кендалл, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense One.
За інформацією видання, США вирішили позбутися застарілих A-10. Військові вважають, що такі літаки є надто вразливими для виживання в сучасному конфлікті.
Конгресмени, у свою чергу, запропонували надати такі літаки Україні, щоб допомогти їй у захисті від російської агресії.
Кендалл у відповідь на таку пропозицію під час слухань у комітеті збройних сил Палати представників заявив, що йому невідомо про інтерес з боку України.
"Україна не виявила особливого інтересу. Я думаю, що вони, по справедливості, стурбовані їхнім виживанням", - додав міністр ВПС.
Він зазначив, що будь-яка країна, яка отримає такі літаки, зіткнеться з проблемою обслуговування - А-10 вже 45 років і деталі для нього у дефіциті.
У той же час, старший науковий співробітник інституту Гудзона Люк Коффі не згоден з тим, що Україні не потрібні А-10. На його думку, літаки можна буде використовувати у зв'язці з F-16.
"Цей літак був буквально створений для знищення радянської та російської бронетехніки. Так, він трохи застарів, але так само, як і ATACMS, так само як і HIMARS", - уточнив Коффі.
А-10
Зазначимо, А-10 був прийнятий на озброєння в США ще у 1976 році. Його завдання полягає у тому, щоб забезпечувати авіаційну підтримку. Це єдиний літак у складі ВПС США з такою роллю.
Американці використовували А-10 у низці війн, у тому числі в операції НАТО в Сербії та Афганістані.
Що говорили в Україні про А-10
Нагадаємо, восени минулого року тоді ще спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявляв, що Україні не потрібні американські штурмовики А-10. За його словами, їх просто знищить протиповітряна оборона росіян.
Водночас головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський вже за кілька місяців висловлював іншу думку про А-10. Він вважає, що літаки можуть бути одним із варіантів для України, оскільки це надійна техніка, яка пройшла велику кількість воєн.
Також начальник ГУР Кирило Буданов на початку цього року заявляв, що А-10 можуть допомогти Україні завдати військової поразки Росії.
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