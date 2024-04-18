У Пентагоні кажуть, що Україна не хоче літаків A-10. Передати їх просили Буданов та Сирський

Про це заявив міністр Військово-повітряних сил США Френк Кендалл, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense One .

За інформацією видання, США вирішили позбутися застарілих A-10. Військові вважають, що такі літаки є надто вразливими для виживання в сучасному конфлікті.

Конгресмени, у свою чергу, запропонували надати такі літаки Україні, щоб допомогти їй у захисті від російської агресії.

Кендалл у відповідь на таку пропозицію під час слухань у комітеті збройних сил Палати представників заявив, що йому невідомо про інтерес з боку України.

"Україна не виявила особливого інтересу. Я думаю, що вони, по справедливості, стурбовані їхнім виживанням", - додав міністр ВПС.

Він зазначив, що будь-яка країна, яка отримає такі літаки, зіткнеться з проблемою обслуговування - А-10 вже 45 років і деталі для нього у дефіциті.

У той же час, старший науковий співробітник інституту Гудзона Люк Коффі не згоден з тим, що Україні не потрібні А-10. На його думку, літаки можна буде використовувати у зв'язці з F-16.

"Цей літак був буквально створений для знищення радянської та російської бронетехніки. Так, він трохи застарів, але так само, як і ATACMS, так само як і HIMARS", - уточнив Коффі.

А-10

Зазначимо, А-10 був прийнятий на озброєння в США ще у 1976 році. Його завдання полягає у тому, щоб забезпечувати авіаційну підтримку. Це єдиний літак у складі ВПС США з такою роллю.

Американці використовували А-10 у низці війн, у тому числі в операції НАТО в Сербії та Афганістані.