ua en ru
Чт, 21 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Игнат объяснил, почему французские самолеты Mirage 2000 не вариант для Украины

Киев, Четверг 21 сентября 2023 14:29
UA EN RU
Игнат объяснил, почему французские самолеты Mirage 2000 не вариант для Украины Фото: спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (mil in ua)
Автор: Наталья Юрченко

Французские штурмовики Mirage 2000 не закроют все потребности Украины в авиации. Поэтому Украина хочет получить современные многоцелевые самолеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил Юрия Игната на брифинге.

Он отметил, что любая военная помощь важна для Украины, но это не касается самолетов Mirage 2000.

"Любая помощь для нас важна. Но не в варианте Mirage 2000. Мы уже об этом говорили кучу раз. Ну A-10 штурмовик чем может помочь? Если российская ПВО его просто уничтожит. Нам нужно завоевание преимущества в воздухе. Нам нужен многоцелевой самолет, современный, способен обеспечить нам эти все задачи, о которых я выше говорил", - объяснил спикер.

По словам Игната, Украина нуждается в самолетах, которые обеспечат преимущество в воздухе, отгонят российскую авиацию от наших границ и с оккупированной территории, будут наносить удары по наземным и надводным целям. Он добавил, что, кроме задач на поле боя, самолеты должны будут охранять воздушное пространство, уничтожать крылатые ракеты и дроны.

По мнению спикера, передача Mirage 2000 не будет рациональным решением, а их освоение лишь истощит украинскую авиацию.

"Поэтому не можем мы себе сегодня позволить брать все что угодно из авиационного парка. Это не рационально. И это просто истощит работу наших людей. Мы должны сосредоточиться на одном, максимум двух типах многоцелевого самолета, способного решать задачи, о которых я сказал. Mirage 2000 - это устаревшая модель, и во Франции есть значительно лучше самолеты и в Европе. Поэтому рассматриваем те самолеты, о которых говорим", - подчеркнул Игнат.

Почему заговорили о Mirage 2000

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что украинские пилоты якобы проходят обучение на Mirage 2000 во Франции. Позже в Минобороны обеих стран опровергали эти заявления.

Вчера западные СМИ снова заявили, что Украина ведет переговоры с Францией о передаче истребителей-штурмовиков Mirage 2000D. Более того, по данным журналистов, украинская делегация якобы отправилась во Францию, чтобы обсудить этот вопрос.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Франция Авиация Украины Воздушные силы Украины
NEWS
Россияне вернулись к ударам по энергетике. Игнат рассказал, к чему готовиться украинцам
Россияне вернулись к ударам по энергетике. Игнат рассказал, к чему готовиться украинцам
DAILY
Идеальный шторм Зеленского. Как президент чуть не распустил Раду и будут ли выборы во время войны
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Идеальный шторм Зеленского. Как президент чуть не распустил Раду и будут ли выборы во время войны