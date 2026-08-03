Украина запускает "Карпатскую инициативу", первая встреча - уже осенью

"Мы начали трек Карпатской инициативы. Это новая инициатива. Почему такая идея возникла? Потому что не все страны готовы усиливать нас оружием, но хотят быть вместе в гуманитарном треке, в безопасности, экономике. Думают о восстановлении Украины", - отметил он.

По словам главы государства, когда соседние страны думают о восстановлении - это также "вера в Украину, что все будет мирно".

"Карпатская инициатива - это страны, которые связаны между собой не только геополитически, не только по-соседски. Это страны, в которых есть экономический и интерес по безопасности, которые связаны прекрасными Карпатами. Это о логистике, экономике и о безопасности. Мы видели в этом и культуру, и будущий туризм", - говорится в заявлении президента.

Зеленский добавил, что президентам Евросовета и Еврокомиссии эта идея "очень понравилась". По его словам, этот формат будет создан осенью и сейчас уже обсуждаются даты.

"Видели положительный сигнал от Евросоюза. Нам нужны будут в будущем программы для Карпат - для финансов, туризма, экономики, безопасности. И опять-таки, не только для украинских Карпат. Там и мы, и Румыния, и Австрия, и Сербия, и Венгрия, и Польша, и Чехия, Словакия", - подчеркнул президент.

По его словам, "Карпатская инициатива" - это то, "вокруг чего можно нам всем объединиться".