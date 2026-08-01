Рубио заинтриговал заявлением о возможном возобновлении переговоров между Украиной и Россией

Переговорный процесс между Украиной и Россией может получить новый шанс в ближайшее время. В Вашингтоне заявили о готовящихся новых дипломатических шагах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление государственного секретаря США Марко Рубио в эфире Fox News .

По словам Рубио, в ближайшие несколько недель Вашингтон будет прилагать усилия, чтобы выяснить, есть ли возможность возобновить переговоры между Киевом и Москвой и приблизить завершение войны.

"В течение ближайших нескольких недель вы станете свидетелями определенных усилий, направленных на то, чтобы выяснить, удастся ли нам возобновить переговоры между Россией и Украиной и положить конец этой войне", - заявил он.

В то же время госсекретарь США подчеркнул, что главным препятствием остаются принципиальные разногласия между сторонами.

"Мы также понимаем, что у обеих сторон достаточно четкие "красные линии", и пока нам не удастся немного сблизить эти "красные линии", мы еще не достигнем желаемого результата", - отметил Рубио.