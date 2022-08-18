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Українським військовим передали медичний вертоліт: куплений на кошти платформи UNITED24

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Київ, Четвер 18 серпня 2022 14:20
Українським військовим передали медичний вертоліт: куплений на кошти платформи UNITED24 Фото: медичний вертоліт Мі-2 передали українським військовим (t.me/zedigital)
Автор: Константин Широкун

Українським військовим передали медичний вертоліт Мі-2 АМ-1. Повітряне судно придбали завдяки пожертвам через фандрайзингову платформу UNITED24. До збору коштів долучилися люди зі 110 країн світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міністерства цифрової трансформації України.

Мі-2-перший вертоліт, який куплений на кошти, зібрані ініціативою UNITED24. Він здатний перевозити двох тяжкопоранених і трьох лікарів або вантажі вагою до 1000 кг на відстань до 600 км.

Чим обладнаний вертоліт Мі-2 АМ-1

На борту вертольота – обладнання для першої медичної допомоги під час евакуації. Вертоліт модернізувало українське виробництво. Мі-2 має двигун підвищеної потужності, сучасні монітори і навігаційне обладнання Garmin, оновлену кабіну і систему моніторингу польоту. Все це дозволило зменшити вагу вертольота на 400 кг.

Раніше повідомлялося, що Повітряні Сили України отримали чотири вертольоти від Латвії. Машини незабаром увійдуть в авіаційний парк ЗСУ.

Також ми писали, що США передали Україні багатоцільові вертольоти Мі-17. Вони можуть використовуватися для десантування, а також виконання бойових і спеціальних завдань.

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