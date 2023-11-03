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Аграрии компенсируют потери от закрытия "зернового коридора" и ограничений в ЕС, - прогноз НБУ

Украина, Пятница 03 ноября 2023 14:52
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Аграрии компенсируют потери от закрытия "зернового коридора" и ограничений в ЕС, - прогноз НБУ Фото: аграрии Украины полностью компенсируют потери ограничений к середине 2024 года (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Украинские аграрии смогут до середины 2024 года полностью компенсировать потери экспорта из-за закрытия "зернового коридора" и ограничений, введенных соседними странами ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Инфляционный отчет" Национального банка Украины (октябрь 2023 года).

"Больший урожай и быстрое расширение экспортных логистических возможностей способствовали повышению прогноза экспорта продовольственных товаров. В дальнейшем ожидается определенное возобновление экспортных поступлений за счет дальнейшего расширения пропускной способности альтернативных путей, в частности через дунайские порты, и нового морского коридора", - говорится в обзоре.

По данным НБУ, это позволит до конца первого полугодия 2024 года компенсировать потери экспорта в этом году от прекращения работы "зернового коридора" и торговых ограничений на украинскую агропродукцию со стороны стран ЕС, которые по предположениям НБУ будут действовать до конца текущего года.

Потери от торговых ограничений на украинскую агропродукцию со стороны стран ЕС в 2023 году оцениваются НБУ в 800 млн долларов, в том числе 300 млн долларов ожидаются в IV квартале.

Базовый сценарий прогноза учитывает предположение об отсутствии работы "зернового коридора" до окончания активной фазы войны. Однако ожидается дальнейшее функционирование альтернативных морских путей экспортных поставок как продовольственной, так и металлургической продукции.

Существенное расширение мощностей морских перевозок улучшит не только текущую ситуацию для украинских экспортеров, но станет стимулом по наращиванию производств. Это будет способствовать более быстрому экономическому восстановлению и росту экспортных поступлений, говорится в обзоре.

Зерновой коридор и ограничение соседних стран ЕС

В июле 2023 года Россия заявила о выходе из зернового соглашения и начала наносить удары по украинским портам и зерновой инфраструктуре. Уже 10 августа Украина открыла временные коридоры гражданских торговых судов.

Еврокомиссия вводила временный запрет на экспорт зерна из Украины в пять стран ЕС с начала мая по 15 сентября. Несмотря на официальную отмену Еврокомиссией, эти страны частично продлили действие эмбарго.

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